Caso Malcom | Pallotta | Accetto le scuse del Barca solo se ci danno Messi

Caso Malcom - Pallotta adirato con il Barcellona : “intromissione poco etica - accetterò le scuse solo se ci venderanno Messi” : James Pallotta commenta l’affare sfumato di Malcom , il Presidente della Roma è adirato con il Barcellona che si è intromesso nel colpo di mercato “ Malcom ? Il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica . La mattina Monchi era in video conferenza con l’agente del giocatore, l’accordo era fatto. Abbiamo le prove legali, sembra che il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri il Barcellona ci ha chiesto scusa per ...

Caso Malcom - parla l’agente Fifa Sabatino Durante : “non è niente di straordinario” : Caso Malcom – “Sono cose che succedono, ma non tutti i mali vengono per nuocere –ha affermato Sabatino Durante ai microfoni di “Sport Academy” su Radio Cusano Campus-. Conosco Malcom da quando aveva 14 anni, l’ho visto crescere perché il Corinthians è casa mia. E’ un buon giocatore, con un’ottima tecnica individuale ma non ha un’eccellente fisicità. E’ più adatto a un calcio tecnico come quello spagnolo rispetto a quello italiano. E’ ...