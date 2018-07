Caso Benalla | Macron | “Lui non è il mio amante” | Il bodyguard fa mea culpa | “Ho commesso

Caso Benalla - Macron : “Lui non è il mio amante - dette tante sciocchezze” : Caso Benalla, Macron: “Lui non è il mio amante, dette tante sciocchezze” Di fronte alla maggioranza parlamentare il presidente francese ha parlato del suo ex collaboratore per la sicurezza, al centro delle polemiche per violenze durante il corteo del primo maggio a Parigi Continua a leggere L'articolo Caso Benalla, Macron: “Lui non è il mio amante, dette tante sciocchezze” proviene da NewsGo.

Caso Benalla - perquisito l’ufficio all’Eliseo del collaboratore di Macron. E lo staff del presidente si contraddice sullo stipendio : L’ufficio di Alexandre Benalla all’Eliseo è stato perquisito in giornata. È l’ultimo atto dell’indagine a carico del responsabile della sicurezza di Emmanuel Macron, indagato per le violenze durante gli scontri del 1° maggio. Lo scandalo esploso attorno a Mr. Sicurezza del presidente della Repubblica francese non accetta quindi a sgonfiarsi e, mentre si discute sulla possibilità di ascoltare Macron in commissione ...

Il Caso Benalla non finisce di imbarazzare Macron. Stavolta c'entra la nazionale francese e la festa agli Champs Elysées : Il caso Benalla, che sta imbarazzando l'Eliseo, si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo Le Canard Enchainé l'ex 'Mr.Sicurezza' di Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio a Parigi, avrebbe infatti fatto accelerare la festa popolare dei Bleus sugli Champs-Elysées dopo la vittoria ai Mondiali per giungere il più presto possibile al cocktail offerto dal presidente all'Eliseo.Nei giorni scorsi, numerosi ...

Il Caso Benalla un macigno sull’«esperimento Macron» : L’oscura vicenda del body guard che ha picchiato i manifestanti ed è stato coperto dall’Eliseo è stato un duro colpo al rapporto, mai solido, tra il Paese e il suo giovane presidente...

Caso Benalla - Macron : “Non è il mio amante e non ha codici nucleari. Ma mi sono fidato di lui” : Un mea culpa – “mi sono fidato di lui, se volete un responsabile è davanti a voi” – e una battuta con cui ha risposto ai pettegolezzi circolati negli ultimi giorni con il rischio però di rinfocolarli: “Alexandre Benalla non è il mio amante e non ha i codici nucleari“. Così secondo il Corriere della Sera il presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato ai parlamentari della maggioranza riuniti alla Maison de ...

Macron sul Caso Benalla : «Il responsabile sono io» : Il presidente francese ha parlato infine dello scandalo che da qualche giorno agita la politica francese The post Macron sul caso Benalla: «Il responsabile sono io» appeared first on Il Post.

Caso Benalla - Macron è accerchiato. Ministri e vertici della polizia lo scaricano. “È il Watergate francese - deve chiarire” : I manifestanti picchiati mentre indossava il casco della polizia, quando avrebbe dovuto essere un semplice “osservatore”. La presenza sul pullman dei Blues, dopo la vittoria del mondiale, e quella durante la parata del 14 luglio per ricordare la presa della Bastiglia. A pochi giorni dallo scandalo. E poi i privilegi, dalla macchina con autista fino all’appartamento di funzione nella dependance dell’Eliseo in una delle ...

Guai per Macron dopo il Caso Benalla - mozione di sfiducia contro Governo : I deputati dei Républicains presenteranno una mozione di sfiducia contro il Governo francese dopo lo scandalo legato ad Alexandre Benalla, il bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macron indagato per aver picchiato due manifestanti a Parigi lo scorso primo maggio. Ad annunciarlo è il capogruppo dell'opposizione repubblicana all'Assemblea nazionale Christian Jacob, secondo il quale "l'esecutivo ha fallito".I gruppi d'opposizione ...

Al capitolo della cronaca rosa, il sito d'informazione 'Valeurs actuelles' ha fatto notare che sulla presunta cerimonia prevista per sabato scorso al comune di Issy-les-Moulineaux per il ...