Case vacanza | è la Sicilia la regina del risparmio per il mese di agosto

Estate low cost - Sicilia e Abruzzo regine del risparmio per Case vacanza : Teleborsa, - Nonostante agosto sia da sempre percepito come il mese in cui partire costa di più, per prenotare le proprie vacanze nel periodo più caldo dell'anno non si deve per forza spendere una ...

In Liguria boom di Case vacanza e b&b. Federalberghi : «È concorrenza sleale» : Nella nostra regione cresce a ritmo elevato il numero degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, questo il termine tecnico. E il fenomeno preoccupa non poco gli albergatori

Case-vacanza inesistenti - quattro donne arrestate : i turisti consegnavano la caparra e loro fuggivano col denaro : Sono finite in manette perché affittavano Case-vacanza inesistenti in rinomati luoghi di villeggiatura, tra cui Cortina, Isola d’Elba, Marina di Grosseto, San Teodoro, Stintino, Livigno e Madonna di Campiglio. E dai turisti, ignari della truffa, si facevano consegnare la caparra e poi “sparivano” con il denaro. quattro donne – tre residenti nel milanese e una in provincia di Cagliari, di età compresa tra i 24 e i 76 anni ...

Finte Case vacanza a Stintino e a San Teodoro - sgominata una banda di truffatrici : PAVIA. I carabinieri del Comando provinciale di Pavia hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip a carico di altrettante donne ritenute responsabili di una truffa ai danni di ...

Finte Case-vacanza - sgominata banda : ANSA, PAVIA, 29 GIU - I carabinieri del Comando provinciale di Pavia hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip a carico di altrettante donne ritenute responsabili di una truffa ...

Case vacanza da nababbi : per un affitto a cinque stelle si spende l’80% in più della media : Campo da tennis, jacuzzi, piscina, biliardo ma anche maggiordomo, chef e guida turistica: sono solo alcuni dei benefit a disposizione di chi sceglie di trascorrere le ferie in una casa vacanza di lusso. Secondo un’indagine del portale Casevacanza la domanda di affitti brevi a cinque stelle rappresenta oggi il 6,5% di tutte le richieste, mentre l’offerta dimostra come ancora il mercato non copra l’interesse dei turisti, tanto che gli annunci di ...

Le Case per vacanza generano un tesoretto per l'economia : ... ed è importante che sia garantita un'offerta pronta a soddisfare anche questo tipo di domanda che genera un indotto così importante sull'economia nazionale. Le previsioni del primo barometro sull'...

Prezzi delle Case vacanza in Italia : come orientarsi : La stagione calda è già iniziata e sono tantissime le persone che si sono già messe in viaggio approfittando di