Carabiniere disperso nel Cuneese durante un’escursione in montagna

Incidenti montagna : il disperso nel Cuneese è un Carabiniere : Sono oltre 40 i volontari del Soccorso alpino e i carabinieri in azione da ieri sera in Valle Gesso, nel Cuneese, alla ricerca di una persona che non e’ rientrata da una escursione. Si tratta di Andrea Barbagli, 51 anni, carabiniere in servizio a Savona. La sua auto e’ stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra e’ salita ieri sera al rifugio Genova-Figari. A partire dalle 7 di questa mattina, ...