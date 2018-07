Camping River | tensioni per sgombero campo rom Ultime notizie | Fidanza intervento

SGOMBERO Camping RIVER/ La mossa di Salvini prepara il voto anticipato : Il governo è a pezzi, le elezioni anticipate una certezza. Lo si capisce dalla mossa di Salvini di sgomberare il CAMPING RIVER in sfregio all'Ue. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:18:00 GMT)SPY FINANZA/ Trump e il grande bluff che serve alle élites, di M. BottarelliINCENDIO ATENE/ Morti e fiamme, ma nessuno parla delle colpe dell'Europa, di P. Annoni

Roma : concluso sgombero Camping River : Roma – È terminato lo sgombero al Camping River. L’insediamento di via Tenuta Piccirilli e’ al momento ‘libero’ da persone e cose. Tutte gli abitanti – tra cui molte donne e bambini – si sono infatti Riversati a ridosso dell’ingresso portandosi i propri effetti personali e ‘spostando’ di fatto l’insediamento all’esterno. Molti, a causa del caldo torrido, si sono bagnati con ...

Abitante Camping River : usata violenza anche su donne : Roma – “Questa mattina sono venuti per buttarci fuori, ci hanno detto ‘buoni uscite fuori’. C’e’ stata violenza, hanno messo le mani addosso alle donne con spinte e usato lo spray al peperoncino su una signora, mi pare. Qualcuno e’ uscito volontariamente, qualcuno e’ svenuto, le donne strillavano”. “Io ora sto andando a prendere la roba, daro’ anche una mano a qualcuno. Qualcuno ...

Sgombero Camping River : nata da un mese - non sappiamo dove andare : Roma – Si trovano sul lato della strada la maggior parte degli sgomberati del Camping River, tra loro anche Alexia. Una bambina nata un mese fa. “Non sappiamo dove andare, ho anche un altro figlio di 4 anni. Andremo sotto ai ponti”. “Noi da qui non ce ne andiamo, ci possono anche ammazzare ma restiamo qui”, ha aggiunto Denis, residente del Camping dove e’ in corso lo Sgombero da questa mattina. Da Denis ...

Sgombero Camping River - il racconto degli abitanti rom : “Urla e spintoni. Ora non sappiamo dove andare” : “Non ci aspettavamo lo Sgombero oggi. Era previsto per domani”. Gli abitanti del Camping river si sono radunati davanti all’ingresso del campo sgomberato dalla polizia locale stamane. “Ci sono stati spintoni”, racconta una ragazza, non ancora maggiorenne, mentre mostra un video alle telecamere. “Per fortuna non è successo niente e c’è stata solo tensione”, dice il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. “La polizia locale ha fatto il suo ...

Camping River - CONCLUSO SGOMBERO CAMPO ROM/ Ultime notizie - Magi vs Raggi-Salvini : “Italia rischia sanzioni” : SGOMBERO in corso del CAMPING RIVER: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. Ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel CAMPO rom", il motivo dell'accelerazione(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:35:00 GMT)

##Roma - Raggi svuota Camping River prima ok Cedu - Salvini approva : Roma, 26 lug., askanews, - Una promessa di accoglienza nel circuito delle strutture del Comune, che solo una famiglia ha accettato perché non accompagnata da documenti scritti ne' proposte formali, ma ...

Roma, 26 lug., askanews, - Una promessa di accoglienza nel circuito delle strutture del Comune, che solo una famiglia ha accettato perché non accompagnata da documenti scritti ne proposte formali, ma ...

Camping River - Di Maio difende lo sgombero : “Legittimo e pacifico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...

Roma : Di Maio - sgombero Camping River pacifico e legittimo : Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "La polizia locale smentisce alcun tipo di scontro. E' stato uno sgombero pacifico e lo ritengo legittimo". A dichiararlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato sullo sgombero del Camping River questa mattina a Roma.

Sgombero campo rom - Salvini-Raggi verso stop UE/ Camping River - ultime notizie : operazioni aticipate : Sgombero in corso del Camping River: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel campo rom", il motivo dell'accelerazione(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:25:00 GMT)

Roma - sgomberato il campo nomadi Camping River | : Si è conclusa l'operazione disposta dal Comune per motivi sanitari. La Corte europea dei diritti dell'uomo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alternative per i 300 residenti. ...

Roma - sgombero imminente per il Camping River : emergenza igienico sanitaria sblocca sospensiva Corte europea : E' stato sgomberato stamattina il Camping River. Nella baraccopoli di via Tiberina, a Roma Nord, sono arrivate decine di autopattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e...