Camping River | ecco tutte le tappe che hanno portato allo sgombero

: ?? È in corso lo sgombero del campo Rom Camping River di Roma. Legalità, ordine e rispetto prima di tutto!… - matteosalvinimi : ?? È in corso lo sgombero del campo Rom Camping River di Roma. Legalità, ordine e rispetto prima di tutto!… - fattoquotidiano : Camping river, Di Maio difende lo sgombero: “Legittimo e pacifico, non c’è nessuno scontro” - fattoquotidiano : Sgombero Camping river, il racconto degli abitanti rom: “Urla e spintoni. Ora non sappiamo dove andare” -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma – Alla fine loe’ arrivato, e con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni. Gli abitanti delsono stati colti di sorpresa stamattina quando, intorno alle 8, si sono visti arrivare circa 200 agenti della Polizia locale accompagnati dagli assistenti sociali e dalla Polizia di Stato. ‘Tutti fuori entro oggi’ e’ stato l’ordine. E cosi’, in tarda mattinata, il campo rom di via Tenuta Piccirilli era completamente vuoto, ‘liberato’ da cose e persone. Oltre 150 – moltissime donne e bambini –sate in strada, propio in prossimita’ di quello che fino a poche prima e’ stato l’ingresso della loro casa per circa 10 anni. Che l’amministrazione non si sarebbe fermata nemmeno di fronte all’alt della Corte europea sui diritti dell’Uomo, lo si era capito gia’ ...