Campidoglio | via operazioni assistenza sociale abitanti camping

Campidoglio al via priorità semaforica linee tranviarie : Campidoglio, entro fine estate al via priorità semaforica linee tranviarie su viale Regina Elena-Regina Margherita. Prossimi progetti per aumentare velocità Tpl su viale Togliatti, Trieste-Melaina, Prenestina e Porta Maggiore-Termini. Potenziare il trasporto pubblico locale diminuendo i tempi di attesa e migliorando il servizio di bus e tram. Con queste finalità, entro fine estate, partirà la sperimentazione della priorità semaforica sulle linee ...

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

Campidoglio : Via al monitoraggio con tecnologia innovativa delle pavimentazioni di Via Prenestina e Tangenziale Est : Roma – Nelle giornate di oggi e di domani, venerdì 13 luglio, sarà eseguito il monitoraggio delle pavimentazioni stradali di Via Prenestina e della Tangenziale Est con una tecnologia ad alto rendimento, il ‘Raptor’, studiato e realizzato dalla Dynatest in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Università Tecnica della Danimarca, con la supervisione delle città di Firenze e Copenaghen. Il ‘Raptor’ acquisisce in maniera continua le ...

Campidoglio : proposte accoglienza dopo sgombero via Scorticabove : Roma – La Sala Operativa Sociale di Roma Capitale e’ presente, con la sua unita’ di strada, in via Scorticabove per formulare le proposte di accoglienza in seguito alle operazioni di sgombero disposte dalla Questura. Gli operatori sociali stanno formulando proposte per l’accoglienza nel circuito dei migranti fragili extra Sprar. L’interlocuzione e’ ancora in corso. Lo fa sapere il Campidoglio. L'articolo ...

Pelonzi : Campidoglio da via libera sgombero senza valida alternativa : Pelonzi: Raggi chiarisca situazione Roma – Di seguito la nota del capogruppo Pd capitolino, Antongiulio Pelonzi. “Il Campidoglio senza trovare una valida alternativa ai residenti del Camping River ha dato il via alla distruzione dei container. Lasciando senza un tetto uomini, donne e bambini. Tutti allineati tra terra e fango. Restano solo montagne di arredi e beni personali. Si è dato corso ad uno sgombero avvenuto ‘senza ...

Roma - Festa in piazza del Campidoglio per gli 80 anni di Edoardo Vianello : Roma rende omaggio ad uno dei suoi più illustri concittadini. Per gli 80 anni di Edoardo Vianello grande Festa nella piazza del Campidoglio. Il cantautore ha iniziato a cantare i suoi successi ...

Campidoglio - 10 giugno parte sperimentazione #VIALIBERA : Iniziative itineranti, spettacoli ed esibizioni band musicali lungo un unico percorso ciclopedonale dal centro alla periferia. Domenica 10 giugno, dalle 10 alle 19, parte la sperimentazione della prima iniziativa #VIALIBERA: un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado ...

Campidoglio - dal 20 giugno al via installazione rastrelliere per bici vicino metro - scuole e uffici : Partono il 20 giugno i lavori per il posizionamento di oltre 400 rastrelliere, circa 2mila posti bici distribuiti fra siti interni ed esterni in tutti i Municipi di Roma presso nodi di scambio, metro, ...

Campidoglio - al via sperimentazione “sigillante asfalto” : Campidoglio, al via sperimentazione “sigillante asfalto”. Emulsione gilsonite per protezione manto stradale. Tecnologia già impiegata negli Stati Uniti su piste aeroporti. Test su strade Municipi III e VIII. Parte a Roma la sperimentazione del sigillante per asfalto, un materiale innovativo per la protezione e il ripristino prestazionale del manto stradale. Nell’ottica di valutare le tecnologie impiegate a livello internazionale nel campo della ...

Campidoglio - al via percorso riqualificazione area ex parcheggio viale Leonardo da Vinci : Campidoglio, al via percorso per riqualificazione area ex parcheggio viale Leonardo da Vinci. Incontro con comitati di quartiere VIII Municipio per confronto su progetto. È partito il piano di riqualificazione dell’ex parcheggio di viale Leonardo da Vinci attraverso un confronto diretto con il Municipio VIII. Il progetto che sarà presentato dall’Amministrazione alla cittadinanza prevede nuove aree pedonali, stalli di sosta, una zona verde, una ...

Atac - rinviata la decisione del tribunale sul concordato. Il Campidoglio manda le controdeduzioni ma senza il bilancio : Atac consegna le perizie complete sugli immobili, aggiorna il piano entrate, tiene il punto sul pagamento anticipato di 55 milioni alle banche e, in questo modo, guadagna tempo prezioso sul pronunciamento dei giudici. Una manna dal cielo, se si considera l’assenza di prospettive certe sulla composizione del futuro governo. Formalmente passeranno 15 giorni, ma di fatto ci vorrà più di un mese prima che possa esservi un responso da parte del ...

Atac - rinviato il giudizio del tribunale sul concordato. Il Campidoglio manda le controdeduzioni ma senza il bilancio : Atac consegna le perizie complete sugli immobili, aggiorna il piano entrate, tiene il punto sul pagamento anticipato di 55 milioni alle banche e, in questo modo, guadagna tempo prezioso sul pronunciamento dei giudici. Una manna dal cielo, se si considera l’assenza di prospettive certe sulla composizione del futuro governo. Formalmente passeranno 15 giorni, ma di fatto ci vorrà più di un mese prima che possa esservi un responso da parte del ...