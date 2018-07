Campi del Cilento | il futuro è dei grani antichi

Roma - iniziato lo sgombero del campo nomadi Camping River : Roma, iniziato lo sgombero del campo nomadi Camping River Avviata la rimozione disposta dal Campidoglio per motivi sanitari. La Corte europea dei diritti dell'uomo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alloggi alternativi per i 300 residenti. Salvini: legalità, ordine e rispetto prima di ...

Sassuolo - due centroCampisti nel mirino dello Spezia : Simone Missiroli e Antonino Ragusa sono finiti nel mirino dello Spezia . Come riferisce La Gazzetta dello Sport , i due potrebbero lasciare il Sassuolo : il club ligure sonderà il terreno nei prossimi giorni.

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : come può qualificarsi Vanessa Ferrari? Si punta alla Coppa del Mondo : il percorso della Campionessa e tutte le tappe : Vanessa Ferrari non molla e punta dritto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo il brutto infortunio patito agli ultimi Mondiali, la bresciana è tornata ad allenarsi e vuole partecipare alla prossima rassegna a cinque cerchi con il serio obiettivo di conquistare l’unica medaglia che le manca in un palmares già leggendario. La Farfalla di Orzinuovi avrà quasi 30 anni al momento della competizione, parteciperà alle Olimpiadi per la quarta volta ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - gli avv. Pittelli e Manica difensori del Crotone : si dia subito avvio ad un nuovo procedimento prima dell’inizio del Campionato : Egr. Dr. Giuseppe Pecoraro Procuratore Federale FIGC ROMA Illustre Procuratore. Nella nostra qualità di difensori dell’fc Crotone, terzo intervenuto nel

Gizzeria : prendono il via i Campionati del mondo di Kitesurf : Con la cerimonia d'apertura, che si è svolta questa sera all'Hang Loose Beach di Gizzeria Lido, sono ufficialmente iniziati i Campionati del mondo di Kitesurf "Ttr World Championships 2018". Sotto le ...

DS e Techeetah uniscono le forze dalla stagione 5. Il Campione del mondo Vergne e Lotterer i piloti : PARIGI - Ds 'divorzia', con garbo, dal team Virgin Racing e si unisce a Techeeath nel campionato di Formula E. Un matrimonio che dovrebbe portare grandi vantaggi al brand francese...

Scherma - Alessio Foconi sbanca Wuxi! Oro sublime - è Campione del mondo di fioretto! : Dopo sette anni un italiano torna sul tetto del mondo nel fioretto maschile. L’autore di questa straordinaria impresa è Alessio Foconi che conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano si è consacrato sulle pedane cinesi e dopo una grande stagione in Coppa del mondo, riesce ora a conquistare la prima medaglia iridata in carriera. Un grande torneo dell’azzurro che nel momento decisivo ha saputo tirare fuori ...

Roma - la Corte Europea per i diritti dell’uomo sospende sgombero del campo rom Camping River fino al 27 luglio : La Corte Europea per i diritti dell’uomo sospende fino al 27 luglio lo sgombero di Camping River, uno dei campi rom di Roma,ordinato dalla giuntadi Virginia Raggi e previsto per la giornata di oggi (martedì 24). Il caso del Camping River era stato denunciato dall’associazione 21 luglio sostenendo che la condizione del campo rappresentasse una “violazione dei diritti umani”. Una sentenza commentata immediatamente dal ministro ...