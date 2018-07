Calendario Serie A | inizio da brividi per il Napoli | tutto lo spettacolo dei derby

Calendario Serie A 2018/2019 : si parte con Lazio-Napoli. Juve-Napoli alla 7^ giornata : Calendario Serie A- Pronti via, si partirà il 19 agosto. 1^ giornata con Lazio-Napoli come big match. La Juve esordirà contro il Chievo a Verona. Milan in casa con il Genoa. alla 7^ giornata sfida tra Juventus-Napoli. Calendario COMPLETO 1° giornata (19/08/2018 – 20/01/2019) Atalanta-Frosinone Bologna-SPAL Chievo-Juventus Empoli-Cagliari Lazio-Napoli Milan-Genoa Parma-Udinese Sampdoria-Fiorentina Sassuolo-Inter Torino-Roma 2° ...

Serie A - Calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Roma? Date e programma di Roma-Lazio : Sarà il derby di Roma a chiudere il mese di settembre della Serie A di calcio e ad aprire quello di marzo 2019: è quanto hanno consegnato i sorteggi dei calendari del massimo campionato italiano. Le due stracittadine della Capitale si giocheranno infatti il 30 settembre 2018 (7a giornata) ed il 3 marzo 2019 (26a giornata). Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà la Roma. Di seguito le Date dei due derby romani: 7A GIORNATA (30 ...

Svelato il Calendario della Serie A : nella I giornata Chievo-Juve - Torino-Roma e Lazio-Napoli : Juventus a Verona contro il Chievo, Roma a casa del Toro, Napoli all'Olimpico contro la Lazio, Milan in casa ad attendere il Genoa, Inter in trasferta a Sassuolo. Sono le partite clou della prima ...

Serie A - Calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Prima giornata : c’è Lazio-Napoli. Alla nona il derby di Milano : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la Prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che Alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

