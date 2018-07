Calendario Serie A 2018 2019 | tutte le giornate del nuovo campionato GALLERY

sportfair

: ?? Sorteggio del calendario della Serie A 2018/19 ?? Giovedì 26 luglio (ore 18.45) ?? LIVE su @Inter_TV e sui nostri… - Inter : ?? Sorteggio del calendario della Serie A 2018/19 ?? Giovedì 26 luglio (ore 18.45) ?? LIVE su @Inter_TV e sui nostri… - SkySport : ?? La presentazione del calendario di Serie A ? A partire dalle 18:45 ?? In diretta su #SkySport Uno, Sky Sport ICC (… - SkySport : ?? Il sorteggio dei calendari di Serie A ? A partire dalle 18:45 ?? In diretta su #SkySport Uno, Sky Sport ICC (canal… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) E’ stato sorteggiato ildella nuova stagione diA, il 18 agosto si comincia con 38 turni da vivere tutti d’un fiato E’ arrivato il momento di dare ufficialmente il via alla nuova stagione diA, oggi è il giorno del sorteggio del. Gli studi di Sky Sport rappresentano il luogo in cui nasce ilche ci terrà compagni dal 18 agostofino al 26 maggio, trentottoda non perdere e da vivered’un fiato. Saranno tre i turni infrasettimanali, che verranno disputati mercoledì 26 settembre, mercoledì 26 dicembree mercoledì 3 aprile. Sei invece le soste, quattro dovute agli impegni per le nazionali e due in successione per la pausa invernale, che quest’anno si avrà dal 29 dicembre al 20 gennaio, con domenica 13 gennaio dedicata alla Coppa Italia. Il primo stop è fissato ...