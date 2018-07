Calendario Serie A 2018 2019 | si parte con Lazio-Napoli Juve-Napoli alla 7^ giornata

Calendario Serie A - inizio da brividi per il Napoli : tutto lo spettacolo dei derby : E’ stato sorteggiato il Calendario valido per il campionato di Serie A, un torneo che preannuncia grande spettacolo. inizio da brividi per il Napoli la squadra di Carlo Ancelotti affronterà in sequenza Lazio, Milan, Sampdoria, Fiorentina e Torino. Esordio a Verona contro il Chievo per Cristiano Ronaldo, la Juventus dovrà vedersela con il Napoli alla settima giornata, il Milan alla dodicesima, l’Inter alla quindicesima, il derby ...

Serie A - Calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Roma? Date e programma di Roma-Lazio : Sarà il derby di Roma a chiudere il mese di settembre della Serie A di calcio e ad aprire quello di marzo 2019: è quanto hanno consegnato i sorteggi dei calendari del massimo campionato italiano. Le due stracittadine della Capitale si giocheranno infatti il 30 settembre 2018 (7a giornata) ed il 3 marzo 2019 (26a giornata). Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà la Roma. Di seguito le Date dei due derby romani: 7A GIORNATA (30 ...

Svelato il Calendario della Serie A : nella I giornata Chievo-Juve - Torino-Roma e Lazio-Napoli : Juventus a Verona contro il Chievo, Roma a casa del Toro, Napoli all'Olimpico contro la Lazio, Milan in casa ad attendere il Genoa, Inter in trasferta a Sassuolo. Sono le partite clou della prima ...

Calendario Serie A 2018-2019 : Juventus-Napoli - Inter-Roma e tutti gli scontri diretti. Date e programma : Sorteggiati i calendari della Serie A 2018-2019. Andiamo a scoprire tutte le Date dei big match: 1A GIORNATA (19 AGOSTO-20 GENNAIO) Lazio-Napoli 2A GIORNATA (26 AGOSTO-27 GENNAIO) Juventus-Lazio Napoli-Milan IN AGGIORNAMENTO Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Ciro Santangelo robertosantangelo@oasport.it

Serie A - Calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Prima giornata : c’è Lazio-Napoli. Alla nona il derby di Milano : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la Prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che Alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

