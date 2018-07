Calendario serie A 2018 2019 | i derby e i big match

Calendario serie A 2018-19 : nella prima giornata c'è subito Lazio-Napoli : Si ricomincia: il 18 agosto, con gli anticipi del sabato, prendera' il via la serie A 2018-2019 [VIDEO] e il Calendario è pronto a regalarci gia' dalla prima giornata delle partite appassionanti che ci terranno con il fiato sospeso. Si riparte con la Juventus campione in carica e grande favorita dai pronostici per conquistare l'ennesimo scudetto: sarebbe l'ottavo consecutivo. I bianconeri però dovranno fare attenzione alle altre rivali che si ...