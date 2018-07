Calendario Roma Serie A 2018-2019 | debutto contro il Torino | derby alla 7a

Roma - Calendario Serie A 2019/ Chiusura col Parma come nell'anno dello Scudetto. Derby alla 7a - Juve a Natale : Roma, calendario Serie A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:31:00 GMT)

Calendario Milan Serie A 2018-2019 : debutto con il Genoa - poi Napoli e Roma : Inizio impegnativo per il Milan di Rino Gattuso in Serie A: esordio contro il Genoa, poi Napoli e Roma L'articolo Calendario Milan Serie A 2018-2019: debutto con il Genoa, poi Napoli e Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ROMA - Calendario SERIE A 2019/ Juventus-Roma - classica di Natale. Derby il 30 settembre : ROMA, CALENDARIO SERIE A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:09:00 GMT)

Serie A - Calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Roma? Date e programma di Roma-Lazio : Sarà il derby di Roma a chiudere il mese di settembre della Serie A di calcio e ad aprire quello di marzo 2019: è quanto hanno consegnato i sorteggi dei calendari del massimo campionato italiano. Le due stracittadine della Capitale si giocheranno infatti il 30 settembre 2018 (7a giornata) ed il 3 marzo 2019 (26a giornata). Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà la Roma. Di seguito le Date dei due derby romani: 7A GIORNATA (30 ...

Diretta Calendario Serie A 2018-2019 - sorteggio/ Alla 9^ il derby della Madonnina - alla 10^ Napoli-Roma! : Diretta Calendario Serie A 2018-2019: inizio a Verona per Cristiano Ronaldo e la Juventus, Lazio e Napoli le big che hanno l'avvio più complicato. alla 7^ giornata il derby di Roma(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:47:00 GMT)

Svelato il Calendario della Serie A : nella I giornata Chievo-Juve - Torino-Roma e Lazio-Napoli : Juventus a Verona contro il Chievo, Roma a casa del Toro, Napoli all'Olimpico contro la Lazio, Milan in casa ad attendere il Genoa, Inter in trasferta a Sassuolo. Sono le partite clou della prima ...

Calendario Serie A 2018-2019 : Juventus-Napoli - Inter-Roma e tutti gli scontri diretti. Date e programma : Sorteggiati i calendari della Serie A 2018-2019. Andiamo a scoprire tutte le Date dei big match: 1A GIORNATA (19 AGOSTO-20 GENNAIO) Lazio-Napoli 2A GIORNATA (26 AGOSTO-27 GENNAIO) Juventus-Lazio Napoli-Milan IN AGGIORNAMENTO Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Ciro Santangelo robertosantangelo@oasport.it

Svelato il Calendario della Serie A : nella I giornata Chievo-Juve - Torino-Roma e Lazio-Napoli : Juventus a Verona contro il Chievo, Roma a casa del Toro, Napoli all'Olimpico contro la Lazio, Milan in casa ad attendere il Genoa, Inter in trasferta a Sassuolo. Sono le partite clou della prima giornata di Serie A, in programma nel weekend del 19 agosto. Ecco la prima giornata della @SerieA_TIM in programma nel week end del 19 agosto #calendarioSerieA pic.twitter.com/VO9gYIIv25 — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 26 luglio ...

Serie A - alle 19 i sorteggi del Calendario. Rischio Juve alla prima per la Roma LIVE : LIVE Ore 18.55 - Nessun dirigente giallorosso presente alla cerimonia di presentazione del calendario della Serie A 2008-19 Ore 18.40 - Ai microfoni di Sky Sport parla l'AD del Sassuolo, Giovanni ...

Roma - Calendario Serie A 2018/ Juventus e derby con la Lazio : con chi giocherà la 1^ giornata di campionato? : Roma, calendario Serie A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Roma : Villa Ada – Roma incontra il mondo - il Calendario dal 23 al 29 luglio : Roma – Dall’elettronica alla musica popolare, passando per il rap e la trap. Una settimana d’eccezione anche questa appena inziata a Villa Ada –Roma incontra il mondo. Si inizia oggi lunedì 23 luglio con i padrini della scena musicale elettronica di Vienna Kruder & Dorfmeister, si continua con la star dei balcani Goran Bregovic, mentre mercoledì sale sul palco il rapper pluripremiato Nitro e giovedì 26 luglio è la volta ...

ROMA LATINA / Streaming video e diretta tv : il Calendario giallorosso - formazioni e orario (amichevole) : diretta ROMA LATINA info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole dei giallorossi in terra pontina (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Calendario Amichevoli/ Risultati Serie A : in campo 12 club tra cui Roma - Napoli - Inter! Il programma completo : Calendario Amichevoli: anche oggi sabato 14 luglio si torna in campo per i primi test match estivi. Riflettori puntati su 12 club di Serie A tra Inter, Roma e Napoli.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:29:00 GMT)