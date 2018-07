Calendario Pirelli 2019 Foto | da Laetitia Casta e Gigi Hadid | ad ogni musa una storia

Calendario Pirelli 2019 : i sogni delle donne con Laetitia Casta e Gigi Hadid : Watson è uno dei fotografi di maggior successo al mondo e ha realizzato più di 100 cover della rivista Vogue. Per il Calendario Pirelli del 2019 ha scelto Miami e New York come luoghi per raccontare ...

Il Calendario Pirelli 2019 si chiede cosa sognano le donne (e Gigi Hadid) : Dopo le dive ritratte al naturale (da Peter Lindbergh), con rughe, occhiaie e segni del tempo, dopo le modelle, gli attori e le attrici rigorosamente di colore calate (da Tim Walker) nel mondo di Alice nel Paese delle meraviglie, il Calendario Pirelli cambia ancora forma (e volti). La versione 2019 del leggendario The Cal celebra quattro donne e i loro sogni. E il percorso, fatto di vittorie e sconfitte, nelle quali si sono imbattute per ...

Calendario Pirelli 2019 : le foto dal backstage : Un viaggio verso il sogno, dove la sensualità nasce dalla forza e dalla dedizione, senza mai sfociare nell’ovvio. È questo lo spirito che sembra emergere dal backstage del Calendario Pirelli 2019, raccontato dalle fotografie che potete trovare nella nostra gallery. Albert Watson, il celebre fotografo di origini scozzesi scelto per firmare la nuova edizione di The Cal, ha deciso di raccontare con i suoi scatti la storia di quattro donne in ...

Pirelli : Albert Watson è il fotografo del Calendario 2019 : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – E’ Albert Watson il fotografo che realizzerà il prossimo Calendario Pirelli dedicato al 2019. E’ lui stesso ad annunciarlo dal suo profilo Twitter, facendosi ritrarre sul set del Calendario con una delle co protagoniste ï? (il cane Jona). Scozzese, di Edimburgo, Watson studia graphic design al Duncan of Jordanstone College of Art and Design di Dundee, e cinema e televisione al Royal College of Art ...

