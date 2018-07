Calcutta | a Latina il trionfo e l' annuncio del tour nei Palasport

Ufficiale il tour di Calcutta nei palasport dopo Verona e Latina : info biglietti in prevendita : Il tour di Calcutta nei palasport è finalmente Ufficiale. dopo le date di Latina del 21 luglio, nella quale è stato ospite anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Valerio Bulla è pronto ad approdare nei palasport a partire dal 19 gennaio 2019 con prima data alla Kioene Arena di Padova. Il prossimo appuntamento non è meno prestigioso dei concerti che seguiranno, dal momento che Calcutta sarà all'Arena di Verona il 6 agosto per un live che ...

Calcutta a Latina il 21 luglio - strade chiuse e ritiro biglietti presso lo Stadio Francioni : Calcutta a Latina il 21 luglio per un concerto allo Stadio Francioni. L'artista terrà in estate solo due concerti, il primo allo Stadio della sua città Natale, Latina, il secondo all'Arena di Verona atteso per il prossimo 6 agosto. I biglietti per il concerto di Calcutta a Latina in programma per sabato 2 luglio sono ancora disponibili in numero limitato su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati della penisola. L'unico settore ...

Calcutta : ecco chi aprirà i concerti di Latina e Verona : Un po' di informazioni utili The post Calcutta: ecco chi aprirà i concerti di Latina e Verona appeared first on News Mtv Italia.

Calcutta - gaffe del Tg2 : «Viene da un piccolo paese vicino Roma - Latina» : ' Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma, Latin a'. La gaffe del Tg2 è andata in onda oggi in un servizio dedicato al cantante pontino , intervistato in occasione dell'uscita dell'ultimo disco.

La gaffe del Tg2 : 'Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma - Latina' : ' Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma, Latin a'. La gaffe del Tg2 è andata in onda oggi in un servizio dedicato al cantante pontino, intervistato in occasione dell'uscita dell'ultimo disco. ...