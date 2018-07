Calciomercato Udinese | preso Mandragora dalla Juve

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese : le cifre dell’operazione : Il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Mandragora all’Udinese, ecco tutti i dettagli dell’operazione Rolando Mandragora nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Udinese. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista ai friulani per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, spiega il club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa ...

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : passi in avanti per Lapadula : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

Calciomercato Udinese - bianconeri attivi : ecco tutti gli obiettivi : 1/5 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Calciomercato Frosinone - asse caldissimo con l’Udinese : doppio colpo in arrivo dal club bianconero : Il club del presidente Stirpe ha in mente di piazzare un doppio colpo dall’Udinese, in arrivo Halfredsson e Scuffet per la porta Frosinone attivissimo sul mercato, il club del presidente Stirpe ha messo nel mirino due nuovi giocatori per rinforzare la rosa a disposizione di Longo. asse caldissimo con l’Udinese, club da cui i laziali vorrebbero prendere Halfredsson e Scuffet, che andrebbe a fare coppia con Sportiello dopo le ...

Calciomercato Genoa - scatto per l’attacco : Udinese e Samp verso la beffa : 1/11 ALFREDO FALCONE ...

Calciomercato Udinese : Perica al Frosinone - arriva Machis : Darwin Machis è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo rende noto la società friulana, che fa sapere di avere completato l’iter per il tesseramento dal Granada dell’attaccante venezuelano, di passaporto spagnolo, che si è legato ai colori bianconeri con un contratto di 4 anni. Classe 1993, Machis è approdato al Granada all’inizio della stagione 2012/13. In sei stagioni ha collezionato 156 presenze tra ...

Calciomercato Udinese - Musso : “pronto per una grande stagione” : “L’interesse dell’Udinese mi ha subito entusiasmato. È un club famoso per la sua storia; la serie A è un campionato molto difficile, è competitivo come quello argentino. Sapevo che l’Udinese era un club in cui potevo migliorare e con una scuola di portieri importanti. Quando ho saputo del loro interesse non ho mai dubitato. Ora sono qua, disposto a continuare a migliorare continuamente e a fare una grande ...

Calciomercato Udinese - uno svincolato in arrivo : la mossa di Pradè : Udinese pronta a mettere sotto contratto il sostituto di Widmer, esterno di destra che ha lasciato un vuoto nella rosa friulana In casa Udinese si deve colmare il vuoto lasciato da Widmer. Lo svizzero ha salutato la truppa di Velazquez, il quale adesso ha necessità di acquistare un nuovo esterno destro da aggiungere alla rosa. Ebbene, Pradè sembra aver individuato l’uomo giusto. Secondo quanto rivelato da Skysport, l’Udinese ...

Calciomercato Sampdoria - si tenta la beffa all’Udinese : le ultime : 1/11 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Calciomercato Udinese - ecco chi è Pussetto : lui - Di Maria e l'Huracan : "Ufficiale, l'Udinese ha preso Ignacio Pussetto". Ok, parliamo di...? Alzi la mano chi ne era a conoscenza già da prima. Pochi coraggiosi? Pochissimi. Perché le cose sono due: o sei un appassionato di ...

Calciomercato - Pussetto all'Udinese per 8 milioni di euro : Colpo dell'Udinese che si assicura il talentino argentino Ignacio Pussetto. Esterno d'attacco o all'occorrenza anche punta, classe 1995, ha chiuso l'ultimo campionato giocato con l'Huracan con 9 gol e ...