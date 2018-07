Calciomercato Torino | Niang verso il Nizza | deciso l’eventuale sostituto ...

Calciomercato Torino – Nel mirino Kieran Gibbs per la fascia sinistra : Nome nuovo per la fascia sinistra del Torino: nel mirino l’ex Arsenal Kieran Gibbs, attualmente al West Bromwich Albion Nome nuovo per il Calciomercato del Torino. Granata alla ricerca di un terzino sinistro di livello, dopo gli addii di Molinaro (svincolato e poi passato al Frosinone) e Barreca (finito al Monaco nell’affare Meitè). Il profilo ideale sarebbe quello di Kieran Gibbs, terzino sinistro ex Arsenal e attualmente in ...

Calciomercato Torino - duello con il Genoa per il centrocampo : 1/9 Marco Bucco/LaPresse ...

Calciomercato. Juve - idea Pogba se parte Pjanic. Torino - Boyè via in prestito : Tra i due il nome più fattibile è quello del neo campione del mondo francese, viste le richieste di Lotito per il serbo. Altri nomi discussi in dirigenza sono quelli di Kovacic e Thiago Alcantara , ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - i granata ci provano per Montolivo : 1/10 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Torino - tra piste che si complicano ed obiettivi “ridimensionati” : il punto : Torino alla ricerca di rinforzi, ma solo a cifre contenute, un compito molto complesso quello del ds granata Petrachi Il Torino è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Dalle parole del patron Cairo però, si è capito che Petrachi dovrà mettere a segno qualche colpo low cost, non sembra ci siano margini per spese elevate. Dunque, alcuni dei nomi circolati nelle ultime ore, rischiano di restare solo suggestioni e gli ...

Calciomercato - il Torino vuole Costa. Mossa Spal : rinnovo : FERRARA - Il Torino è tornato a bussare alla porta di Vagnati per Costa , ma spostando il mirino da una corsia all'altra. Perché se in passato l'oggetto del desiderio era Lazzari, adesso è proprio ...

Calciomercato Torino : Mazzarri chiede un difensore - Petrachi pronto ad accontentarlo : Torino, il ds Petrachi pronto ad accontentare le richieste del tecnico granata Walter Mazzarri, serve un difensore Juan Jesus è sul mercato. Il difensore della Roma si appresta a lasciare il club, nonostante il proprio agente esca con dichiarazioni di rito in questa fase: “Mi fa piacere notare che il calciatore sia accostato a tante squadre che lo apprezzano e seguono ma ribadisco quanto già detto: Juan è concentrato solo sulla Roma ...

Calciomercato Torino : si presenta Izzo : Prelevato dal Genoa con un investimento importante da parte del club granata, 10 milioni di euro, il difensore si presenta ai microfoni di Torino Channel nel ritiro di Bormio. “Cairo ha detto che sono uno da Toro? Questa definizione rispecchia il mio modo di stare in campo – sottolinea -, la mia voglia di non mollare mai, lo spirito da guerriero. Voglio ripagare la fiducia del presidente, perché so che ha fatto un sacrificio ...

Calciomercato Torino - Boyè all’Aek Atene : Lucas Boyè saluta di nuovo il Torino. L’attaccante è stato ceduto all’Aek di Atene con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa con cui ha giocato la seconda parte della scorsa stagione al Celta Vigo. Il Torino, che due stagioni fa aveva prelevato il giovane attaccante dal River Plate soffiandolo alla Roma, “saluta Lucas – si legge sul sito del club granata – e gli augura il meglio per questa ...

Calciomercato Torino - il clamoroso annuncio di Cairo : tifosi furiosi : Calciomercato Torino – “In attacco abbiamo Belotti, Falque, Ljajic, Niang, l’acquisto più costoso del Toro, e Edera: anche se ne vendi uno te ne rimangono quattro. Il mister è più interessato avere qualcosa dietro che in avanti. Abbiamo già speso 49 milioni, compresi i riscatti di alcuni calciatori, mentre ne abbiamo incassati 10. L’aver trattenuto i giocatori più importanti – aggiunge – è fondamentale ...

Calciomercato - il Torino prova a riportare in città un ex… bianconero! : Torino, via vai a centrocampo, il tecnico granata Mazzarri si appresta ad accogliere volti nuovi per rafforzare la mediana Il Torino sta lavorando al rafforzamento del centrocampo. Per alcuni uomini che potrebbero lasciare il club, ce ne sono altri pronti a sposare la causa granata, andando a rafforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri. Il ds Petrachi sta lavorando da tempo per portare al Toro il centrocampista Krunic ...

Calciomercato Torino - ecco l’attaccante Damascan : L’attaccante Vitalie Damascan, capocannoniere l’anno scorso nel campionato moldavo con la maglia dello Sheriff Tiraspol, ha firmato per il Torino. Diciannove anni, è cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chisinau; dal marzo 2017 allo Sheriff Tiraspol per cui ha giocato 33 partite, segnando 22 reti. Ha collezionato 9 presenze in campo internazionale, tra qualificazioni alla Champions e all’Europa League. “Damascan è ...

Calciomercato Torino - definita una cessione nelle ultime ore : 1/9 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato Torino - ecco l’attaccante Damascan : L’attaccante Vitalie Damascan, capocannoniere l’anno scorso nel campionato moldavo con la maglia dello Sheriff Tiraspol, ha firmato per il Torino. Diciannove anni, è cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chisinau; dal marzo 2017 allo Sheriff Tiraspol per cui ha giocato 33 partite, segnando 22 reti. Ha collezionato 9 presenze in campo internazionale, tra qualificazioni alla Champions e all’Europa League. “Damascan è ...