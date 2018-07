Calciomercato Juventus | ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese | le cifre

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Higuain? Valutiamo futuro insieme' : TORINO - ' Higuain e' tutt'ora un giocatore importante della Juve. E' normale che nel momento in cui e' arrivato Ronaldo, la concorrenza all'interno del reparto e' piu' elevata e da qui il confronto ...

Calciomercato - la Juventus sta per commettere un errore gravissimo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo la Juventus non si ferma al colpaccio Cristiano Ronaldo, sono in corso importanti trattative con il Milan, sta infatti per andare in porto una maxi-operazione. La Juventus esce dal mercato estivo nettamente rinforzata ma sta anche per commettere un errore gravissimo: la cessione di Gonzalo Higuain. Qualcosa tra il Pipita ed i bianconeri si era rotto ...

Calciomercato Juventus - continui colloqui con la Lazio : si tenta un nuovo colpo : Calciomercato Juventus – Nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe Marotta e Claudio Lotito, oggi, invece, nel ritiro della Lazio, dovrebbe esserci un incontro tra l’allenatore Simone Inzaghi e il direttore sportivo Igli Tare. Appuntamenti diversi, ma il tema è unico: si parlerà della posizione di Sergej Milinkovic-Savic, gioiello biancoceleste su cui la Juventus fa sempre più pressione. Tutto sarebbe subordinato alla ...

Calciomercato Juventus - da Bonucci a Higuain : ultime su asse col Milan : Come si legge su 'La Gazzetta dello Sport', per il ritorno di Bonucci a Torino la Juventus sarebbe pronta a rinunciare a Caldara , ad oggi considerato incedibile, come ribadito ieri all'agente, solo ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic-Savic resta un obiettivo : ecco la 'quota' del suo passaggio in bianconero : I bookmakers quotano il passaggio di Milinkovic-Savic alla Juventus, ritenuto più probabile rispetto al trasferimento al Psg o al Manchester City nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Calciomercato Juventus : si va verso lo scambio David Luiz-Rugani : David Luiz è ormai fuori dai piani del Chelsea. La stampa inglese ritiene che il brasiliano possa addirittura finire alla Juventus, nell’ambito dell’operazione che porterebbe a Londra il suo sostituto Daniele Rugani, pupillo dell’allenatore Sarri. Secondo il Daily express l’operazione e’ nel pieno svolgimento e presto potrebbe essere conclusa, con buona pace per tutti. Rugani, da quando l’ex allenatore ...

Calciomercato Juventus – Caldara e Rugani via per una cifra monstre : si prepara il ritorno di Bonucci : Dopo i grandi acquisti delle scorse settimane, il Calciomercato della Juventus si concentra sulle cessioni: gli addii di Caldara e/o Rugani valgono una fortuna La Juventus è la squadra regina del mercato. Non solo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma anche quelli Cancelo, Emre Can, Perin, Spinazzola e Caldara rendono il Calciomercato della Juventus uno dei più importanti d’Europa. Dopo la fase relativa agli acquisti però, è ora di ...

Calciomercato Juventus Milan scambio Bonucci Higuain : Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un primo contatto tra il dt in pectore dei rossoneri Leonardo e l'ad bianconero Marotta : una chiacchierata dove i due hanno parlato anche del ...