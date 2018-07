Calciomercato Genoa | ecco il colpo | l’annuncio di… Allegri

Calciomercato Genoa - dal Malaga arriva Rolon : Nuovo acquisto per il centrocampo del Genoa. La società rossoblù ha chiuso per l’arrivo in prestito, con diritto di riscatto, del centrocampista argentino Esteban Rolon, la scorsa stagione al Malaga. Rolon, 23 anni compiuti e cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors, già la scorsa estate era stato ad un passo dal vestire la maglia del Grifone ma il giocatore aveva scelto alla fine il Malaga. La sua avventura in Spagna ...

Calciomercato Lecce : dal Genoa arriva Riccardo Fiamozzi : Ancora un arrivo per la rinnovata difesa del Lecce. Dall’ufficio stampa della societa’ giallorossa arriva l’ufficializzazione dell’acquisto di Riccardo Fiamozzi (classe 1993). Il calciatore, prelevato dal Genoa, arriva nel Salento a titolo definitivo e ha sottoscritto un contratto triennale.L'articolo Calciomercato Lecce: dal Genoa arriva Riccardo Fiamozzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Genoa - blitz nelle ultime ore : ecco il centrocampista : Calciomercato Genoa – Il Genoa continua a muoversi sul Calciomercato, nuova operazione chiusa per il tecnico Ballardini, la squadra prende sempre più forma e si candida ad essere protagonista in campionato. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ è fatta per Esteban Rolon del Malaga, classe 1995, la trattativa è stata portata a termine nelle ultime ore. Arrivo in Italia previsto nelle prossime ore, poi visite mediche e firma del ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : formalizzato l'ingaggio di Gunter : GENOVA - Il Genoa ha depositato il contratto di Koray Gunter , ufficializzando dunque l'ingaggio del 24enne difensore tedesco di origini turche, cresciuto nel Borussia Dortmund . L'operazione era ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan ed Inter tentano il grande colpo - mosse di Samp - Lazio e Genoa : Calciomercato, sono ore caldissime, ecco le trattative più importanti del giorno. Il Milan nelle ultime ore ha ricevuto la bella notizia della riammissione in Europa League, passo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera lavora sul mercato, si cerca un grande attaccante da regalare all’allenatore Gennaro Gattuso, in pole sembrava Alvaro Morata ma nelle ultime ore mossa molto importante. Secondo ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Calciomercato - Genoa-Favilli : intesa vicina. Juve avrà diritto di recompra : Andrea Favilli sta per diventare un giocatore del Genoa, è quasi fatta. Attaccante, classe '97, negli ultimi due anni ha giocato con l'Ascoli in Serie B , 16 gol in 44 gare, . A gennaio 2018 fu ...

Calciomercato - Genoa : Lisandro Lopez atteso oggi per visite e firma : Il Genoa non si ferma. In attesa di ufficializzare l'arrivo dell'attaccante argentino Claudio Spinelli e dopo i colpi Kouamé, Sandro, Piatek e Romulo, la società di Enrico Preziosi accoglie oggi il ...

Calciomercato Genoa - nuovo colpo piazzato da Preziosi : giornata di visite mediche in casa rossoblu : Il club rossoblu ha programmato per oggi le visite mediche di Lisandro Lopez, che arriva dal Benfica con la formula del prestito nuovo colpo in casa Genoa, il club rossoblu ha in mano anche Lisandro Lopez. E’ tutto fatto per il trasferimento del difensore di proprietà del Benfica, che arriva in Liguria con la formula del prestito secco, la stessa che lo aveva portato all’Inter nella scorsa stagione. Dopo gli ingaggi di Claudio ...

