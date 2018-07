Calcio | Europeo U19 | Italia in finale

Russia 2018 - Lippi : “non è più un Calcio croato o francese - è un Calcio europeo” : “E’ un Mondiale attuale. Non esistono più le squadre cosiddette piccole. Tutti i paesi, anche se hanno campionati modesti, hanno 14-15 giocatori che giocano in giro per l’Europa che completano la squadra. Sono giocatori europei e giocare contro di loro non è facile. Ci sono poi le grandi tensioni e le grandi aspettative sui campioni che non hanno compagni così forti come nei club. Ecco perché si è creato questo ...

"Il Calcio mi ha fatto volare". Il sogno di Pietro al raduno europeo di Calcio per i bambini amputati : "L'ora me la ricordo benissimo: erano le 5.22. 17 marzo 2017. L'emorragia, poi un'operazione di 11 ore, 48 ore di terapia intensiva, un nuovo intervento di sei ore e alla fine l'amputazione, tutto in una settimana". Debora D. è la mamma di Pietro, 7 anni, costretto all'amputazione della gamba destra per una complicazione scaturita dopo un intervento necessario per curare un piccolo difetto al cuore. Sedici mesi dopo Debora, il marito e ...

Calcio - Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo ancor più nella storia. Giocatore europeo con più gol in Nazionale! : Cristiano Ronaldo e la storia sono due facce della stessa medaglia. Continua ad incantare l’asso del Portogallo nei Mondiali 2018 in Russia. Un altro gol del campione del Real Madrid, il quarto in due partite, è valso alla formazione lusitana la vittoria nel gruppo B ed una qualificazione agli ottavi di finale che si avvicina. 85 – Cristiano #Ronaldo ha ora segnato più gol con la Nazionale di qualsiasi altro Giocatore europeo nella ...

Antitrust italiano campione europeo di Calcio a otto : Senza mondiali di calcio ma campioni europei. Nonostante da qualche giorno il paese stia facendo da semplice spettatore, per la prima volta dopo tanto tempo, ai mondiali di football in Russia, l'...

Calcio femminile - Spareggio Champions League : Fiorentina-Tavagnacco 3-0 - le viola conquistano il pass europeo : Ultimo match ufficiale per il campionato italiano di Calcio femminile ad Albano Terme (Padova). Dopo che il Milan ha preferito rinunciare alla partecipazione in Champions League nella prossima stagione (avendo acquisito esclusivamente il titolo sportivo del Brescia) e deciso di conquistare per propri meriti l’Europa, sono state Fiorentina e Tavagnacco, terze a pari punti al termine del torneo nazionale, a giocarsi il posto nella massima ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Una gioia immensa. Le ragazze si sono riscattate dopo l’Europeo” : Da ieri sera Firenze non sarà soltanto la culla della lingua italiana ma anche del Calcio femminile. Ebbene sì, dopo 20 anni, la Nazionale Italiana allenata da Milena Bertolini, grazie al netto successo (3-0) contro il Portogallo all’Artemio Franchi, ha ottenuto il pass iridato 2019. Una vittoria importante, frutto del duro lavoro del tecnico e del suo staff. “E’ una gioia immensa – ha sottolineato il ct delle azzurre alla ...

Il Calcio Europeo vale 25 miliardi in ricavi : domina la Premier League : Il calcio in Europa continua a crescere, spinto da numeri sempre maggiori dei ricavi da diritti tv. L'articolo Il calcio europeo vale 25 miliardi in ricavi: domina la Premier League è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Barcellona - Messi : 'Mai in nessun altro club europeo - poi i Newell's Old Boys' : ... verso l'ultimo tango con la sua Spagna dopo quello con il Barcellona: "Mi mancherà - dice Messi - ma mancherà a tutto il mondo del calcio quando smetterà definitivamente. Senza di lui ci sarà un ...