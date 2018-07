Calabria | balneazione 2018 | non conformità a San Ferdinando e Gioia Tauro in 2 punti già

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - ritorna conforme il punto Cocca di Briatico : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina al Commissario straordinario del Comune di Briatico, al Ministero della Salute e alla Regione, il ritorno alla conformità del punto in località Cocca che nei giorni scorsi aveva dato esiti non conformi ai limiti previsti dalla normativa. Le analisi suppletive, infatti, hanno dato, sia per Escherichia coli e sia Enterococchi, valori vicini allo ...

Balneazione 2018 : in Calabria conforme il 98% delle analisi del primo trimestre : Sono 1847 i campionamenti effettuati dai tecnici dei Servizi Acque dei Dipartimenti Provinciali dell’Arpacal in questo primo trimestre di campagna di Balneazione 2018; e 3694 sono le determinazioni microbiologiche ottenute analizzando i due parametri previsti dalla normativa di settore. Di questo corposo numero di campioni prelevati, solo 27, cioè circa il 2% del totale, sono risultati non conformi ai valori limite previsti dalla normativa ...

Balneazione - Arpacal : punto non conforme a Reggio Calabria : Il Servizio Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Reggio Calabria ha comunicato questa mattina al Sindaco di Reggio Calabria, e contestualmente al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, la non conformità dei risultati delle analisi dei campioni prelevati in data 20/06/2018 presso la stazione di campionamento denominata “Gallico- Camping” (Codice IT0018080063006) ricadente nel Comune di Reggio Calabria, in cui il ...

Calabria - balneazione 2018 : tornano conformi i punti di Scalea e Praia a Mare : “Con note inviate questa mattina ai Sindaci di Scalea e Praia a Mare, e contestualmente a Ministero della Salute e Regione Calabria, il Servizio Acque del Dipartimento di Cosenza dell’Arpacal ha comunicato l’esito delle analisi suppletive ai punti che la scorsa settimana erano risultati non conformi“: lo rende noto l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Calabria. “Nella nota di oggi, il Servizio Acque ha dichiarato ...

Calabria - balneazione 2018 : conforme il punto Hotel Grillo a Pizzo ma il canale vicino rimane da attenzionare : “E’ senz’altro il canale che sfocia a poca distanza dal punto denominato Hotel Grillo, in comune di Pizzo Calabro (VV), ad aver determinato un così alto superamento dei valori di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli che il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal ha riscontrato negli interventi analitici che si sono ripetuti in questo mese di maggio“: lo spiega in ...

