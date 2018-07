Bugatti Chiron | l’hypercar da 1 500 CV guadagna il tetto Sky View FOTO

Bugatti Chiron - A Pebble Beach debutta con lo Sky View : La Bugatti ha in serbo una sorpresa per Pebble Beach: debutterà infatti negli Stati Uniti lo Sky View, una inedita opzione dedicata alla Chiron. La vettura condividerà il palcoscenico con la Divo, una serie speciale di 40 esemplari con un prezzo di listino di oltre 5 milioni di euro. Due vetri fissi per migliorare il comfort. La precedente Veyron era stata proposta anche nella versione Grand Sport con tetto asportabile, ma questa opzione ...

Bugatti Chiron Divo : 5 milioni di euro per l’hypercar più costosa di sempre : Rispetto alla Chiron “standard” la vettura avrà un’aerodinamica completamente rivista e sarà molto più leggera per l’uso in pista Questo fine agosto, nella splendida cornice del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, dovrebbe essere presentata una versione ancora più estrema e sportiva della Bugatti Chiron, battezzata Chiron Divo. L’indiscrezione arriva da un anonimo che ha partecipato ad un esclusivo evento tenutosi in California dove la ...

LEGO Group e Bugatti Automobiles S.A.S. hanno svelato la Nuova Bugatti Chiron LEGO TECHNIC, una combinazione di arte, ingegneria e mattoncini. La supercar in scala 1:8 è disponibile dal 1° giugno. La Bugatti Chiron LEGO TECHNIC unisce il design iconico, retaggio del brand francese di auto di extra lusso, agli elementi LEGO TECHNIC, in un'edizione rivisitatata

La Bugatti Chiron diventa un Lego : È una delle auto più desiderate del mondo, una belva che brucia lo 0-400-0 km/h in 42 secondi e porta con sé un prezzo di 2,4 milioni di euro. Impossibile averla. Almeno fino ad ora. Lego ha collaborato con Bugatti per creare una replica della Chiron, supersportiva a trazione integrale che grazie al suo poderoso motore W16 quadriturbo da 8 litri offre 1.500 cavalli di potenza massima, abbastanza per portarla fino a 420 km/h di velocità massima e ...

Bugatti Chiron Lego - il fascino di cavalli e mattoncini – FOTO : Chi non disponesse di due milioni e mezzo di euro circa ma volesse comunque portarsi a casa una Bugatti Chiron, hypercar da 400 km/h, oggi ha un’alternativa. Ne è stato infatti presentato a Billund (Danimarca), nel quartier generale della famosa casa dei mattoncini, un modellino realizzato dalla Lego. A fare gli onori di casa, i due amministratori delegati di Lego e Bugatti, Niels B. Christiansen e Stephan Winkelman. La riproduzione ...

Bugatti Chiron - prodotto l'esemplare numero 100 della hypercar da 2 - 5 milioni di euro : Allo scatto ha preso parte pure il presidente di Bugatti, Stefan Winkelmann , un passato in Lamborghini e Audi Sport. Di Chiron ne saranno prodotte solo 500 esemplaro , al ritmo di circa 70 ogni anno,...

Bugatti - Prodotta la centesima Chiron : La Bugatti ha prodotto il centesimo esemplare della Chiron, raggiungendo così un quinto del totale previsto per la hypercar da 1.500 CV. Al ritmo di circa 70 vetture l'anno, l'atelier di Molsheim realizza esemplari praticamente unici, seguendo le richieste di personalizzazione di ciascun cliente.Carbonio blu opaco. La vettura numero 100 rappresenta alla perfezione il cliente tipo della Casa francese. Destinata alla penisola araba, la Chiron è ...