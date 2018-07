Briga in Piazza del Popolo presenta Che cosa ci siamo fatti | frutto del lavoro

optimaitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018)indelporta Checi, primo singolo estratto dal nuovo album di inediti rilasciato il 1° giugno scorso. Mattia Bellegrandi è una vecchia conoscenza del palco del Wind Summer Festival, dal momento che è stato presente già in diverse edizioni della manifestazione romana e prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. Il brano è dedicato a tutte quelle storie d'amore che non finiscono per il verso giusto ma che vale la pena di vivere. Checiha di fatto aperto la nuova era discografica di, che è voluto tornare con un disco nel quale ha voluto mettere tutto se stesso e sperimentare qualdi nuovo che lo portasse al di fuori della zona comfort degli ultimi album. Checirapquindi il seguito naturale di Talento, disco che ha rilasciato a ottobre 2016 a qualche mese dalla finale di Amici di Maria ...