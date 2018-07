Brescia | tre diciassettenni tentano di stuprare turista danese | arrestati

Blastingnews

(Di giovedì 26 luglio 2018) I carabinieri dihanno arrestato tre pregiudicati di 17 anni per violenza sessuale di gruppo. I tre giovani, tutti italiani ma due di origine straniera, sono stati accusati di avere tentato diunaloro coetanea il 12 luglio scorso, all'uscita da una discoteca situata nella provincia lombarda. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai militari dell'Arma per ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di. La tentata violenza sessuale avvenuta di notte Il tentato stupro di Gruppo è avvenuto il 12 luglio scorso, intorno alle 4 del mattino, all'uscita di una rinomata discoteca situata a Manerba del Garda, un piccolo comune italiano della città metropolitana di. La diciassettenne si trovava sul lago di Garda per trascorrere le vacanze assieme alla sua famiglia e una sera, per divertirsi e per distrarsi, ...