Brembo - ricavi primo semestre in crescita : Brembo ha archiviato il primo semestre 2018 con un fatturato in crescita del 6,1% a 1,339 miliardi ed un utile netto di 140,1 milioni, +2,5%,. L' Ebitda si attesta a 259,9 milioni in aumento dell'1,7%,...