Brasile | Tite rinnova fino al Mondiale 2022

Tite confermato CT fino al 2022 - il Brasile pensa già ai Mondiali del Qatar : Nessun fallimento, sebbene in Brasile qualunque risultato che non corrisponda al titolo mondiale [VIDEO] per la selecao viene visto come tale. La Federcalcio brasiliana sceglie la continuita', Tite sara' CT fino ai Mondiali del 2022. La scelta più logica ed il giusto premio per un tecnico che ha rinvigorito i cinque volte campioni del mondo, perseguendo un progetto serio e portandolo avanti con dedizione e competenza. Il Mondiale di Russia ha ...

Brasile - sorpresa Tite : rinnova sino al Mondiale 2022 : Brasile, la Nazionale viene affidata ancora una volta a Tite, nonostante in Russia abbia convinto solo a tratti: contratto sino al 2022 Tite ha rinnovato il suo contratto e rimarrà l’allenatore della nazionale brasiliana per i prossimi quattro anni. Lo ha annunciato la Confederazione calcistica brasiliana (CBF). Dopo l’eliminazione del Brasile nei quarti di finale del Mondiale in Russia, si era parlato din un addio di Tite. ...

Brasile - Neymar non ci sta : ''Io simulatore? Dopo le partite 4-5 ore di ghiaccio'' : Basterà per far cambiare opinione sulle sue simulazioni? Difficile, perché ormai i video ironici sulle cadute della stella del Psg sono diventati virali e hanno fatto il giro del mondo. Tags ...

Russia 2018 : Brasile - giocatori sostengono Tite dopo ko Mondiale : I giocatori brasiliani hanno appoggiato la decisione della loro federazione di offrire all’allenatore Tite un nuovo contratto dopo che la squadra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo in Russia nei quarti di finale. “Ha fatto un lavoro incredibile”, ha detto il difensore Miranda. “Ha avuto una buona Coppa del Mondo con noi e non possiamo giudicare il lavoro di un allenatore in una partita, penso che dovrebbe ...

Brasile - Tite non è tra i colpevoli del crollo : si va verso la conferma del Ct : Mondiale Russia 2018, Tite potrebbe restare in sella alla panchina del Brasile anche dopo l’eliminazione di ieri per mano del Belgio Nonostante il fallimento ai Mondiali di Russia Mondiale 2018, la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) vuole proseguire con Tite come ct verdeoro. “Non c’è nemmeno un dibattito su questo”, ha scritto il quotidiano “Estado de Sao Paulo” citando un membro della direzione ...

Russia 2018. Fuori anche il Brasile - tutte le scommesse sovvertite : In terra russa sono caduti gli Dei del calcio. Fuori Germania, Spagna, Argentina e ora Brasile. Quest’ultima era la favorita

Mondiali Russia 2018 – Tite difende il suo Brasile : “Neymar? Non ha rivali. Sul VAR non voglio fare polemiche ma…” : Il Brasile eliminato da Russia 2018, ma il ct Tite difende la prova della sua squadra: l’allenatore fa da scudo alle critiche su Neymar e tira in ballo la decisione dell’arbitro sul presunto rigore su Gabriel Jesus L’autogol di Fernandinho e la rete di De Bruyne regalano il pass per le semifinali al Belgio: il Brasile è ufficialmente fuori dai Mondiali di Russia 2018. Il ct Tite però, nel post partita ha difeso ...

Brasile - Tite : 'Noi abbiamo dominato - il Belgio ha vinto. Il mio futuro? Non ne parlo' : Neymar era all'apice della condizione, a volte non ha eguali al mondo. Il mio futuro? È un momento pieno di emozioni, non dico nulla sul mio futuro. Tra qualche giorno ne parleremo, prima bisogna ...

Mondiali 2018 Russia - Carlos Junior è sordo e cieco : segue così le partite del suo Brasile. IL VIDEO : Il suo amico José Richard Gallego, colombiano, e aiutato dal suo fedele socio César, lo scorso febbraio era stato addirittura al Camp Nou, vivendo dentro uno degli stadi più belli del mondo delle ...

