Brasile | sorpresa Tite | rinnova sino al Mondiale 2022

(Di giovedì 26 luglio 2018), la Nazionale viene affidata ancora una volta a, nonostante in Russia abbia convinto solo a tratti: contrattoalhato il suo contratto e rimarrà l’allenatore della nazionale brasiliana per i prossimi quattro anni. Lo ha annunciato la Confederazione calcistica brasiliana (CBF). Dopo l’eliminazione delnei quarti di finale delin Russia, si era parlato din un addio di. Tuttavia, dopo diversi incontri con i vertici federali sono stati finalizzati i dettagli tecnici con la CBF e il tecnico continuerà a sedere sulla panchina verdeoro fino alla Coppa del Mondo in Qatar nel. Edu Gaspar, il più importante assistente di, ha inoltreto il contratto e continuerà ad aiutare l’allenatore. “L’esperienza di questo primo ciclo ha stabilito un rapporto di fiducia tra tutti e ciò si rifletterà ...