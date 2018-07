Borse in cerca di rimbalzo dopo l' intesa Usa-Ue sui dazi

Borse di studio nel ricordo di Valeria Solesin - la ricercatrice uccisa al Bataclan : ROMA - 'Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia nel nostro paese'. E' quello di cui si occupava Valeria Solesin, la ricercatrice ...

Borse di studio nel ricordo di Valeria Solesin - la ricercatrice uccisa al Bataclan : Sono riservate ai giovani talenti italiani di 34 università. Saranno premiate tesi di ricerca sul "talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese". Ecco come partecipare

Borsellino - Sergio Mattarella : “Non smettere di cercare la verità sulla strage di via D’Amelio” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio: "Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità. Le sue inchieste hanno costituito delle pietre miliari nella lotta contro la mafia".Continua a leggere

Anniversario uccisione Paolo Borsellino. Mattarella : "Non smettere di cercare la verità" : Palermo si ferma per ricordare la strage di via d'Amelio, nel ventiseiesimo Anniversario, per non dimenticare. "Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage" afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo di non fare passi indietro nel far luce su quanto avvenne il 19 luglio 1992, quando Cosa Nostra consumò la sua ...

L’omaggio di Mattarella a Borsellino : «Prosegua la ricerca della verità»| : Il Capo dello Stato ricorda il magistrato e la sua scorta uccisi 26 anni fa in via D’Amelio: «Viva commozione per il vile attentato»

Borsellino - Mattarella : continuare a cercare verità su via d'Amelio - : Il magistrato siciliano veniva ucciso con gli agenti della sua scorta nella strage del 19 luglio 1992. Il presidente della Repubblica: a 26 anni di distanza, sono ancora vivi il ricordo e la ...

Borsellino - Mattarella : continuare a cercare verità su via d'Amelio : Borsellino, Mattarella: continuare a cercare verità su via d'Amelio Il magistrato siciliano veniva ucciso con gli agenti della sua scorta nella strage del 19 luglio 1992. Il presidente della Repubblica: a 26 anni di distanza, sono ancora vivi il ricordo e la commozione. A Palermo messa commemorativa Parole ...

L’omaggio di Mattarella a Borsellino : «Non smettere la ricerca della verità» : Il Capo dello Stato ricorda il magistrato e la sua scorta uccisi 26 anni fa in via D’Amelio: «Viva commozione per il vile attentato»

