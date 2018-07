Borse europee positive aspettano la BCE e Draghi

La tregua sui dazi tra Usa e Ue fa partire in rialzo le Borse europee. Bene Fca dopo il crollo : La tregua sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea sostiene la seduta di Borsa in Europa. Londra in avvio è piatta mentre a Francoforte il Dax sale dell'1,2 per cento. Parigi sale dello 0,68 per cento.Alla fine il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Donald Trump, mettendo così un freno all'escalation sul fronte commerciale. "Oggi è un grande ...

Borse europee : avvio sprint per il Dax - tregua commerciale Usa/Ue : Borse europee toniche in avvio di contrattazioni, con il Dax che si mette in evidenza sin dai primi minuti. A Francoforte l'indice tedesco avanza dell'1,37%, mentre il Cac40 di Parigi mostra un rialzo ...

Milano in rosso insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari si mostra in rosso a metà giornata , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori non si sbilanciano in attesa dell'appuntamento clou della settimana con ...

Borse europee attese in calo - focus su incontro Trump-Juncker. A Piazza Affari le trimestrali - con Fca e debutto Manley : Prevista una partenza sotto la parità per i principali listini del Vecchio continente, dopo la chiusura mista di Wall Street. Sono stati deboli soprattutto le performance del Nasdaq che dopo avere ...

Borse europee attese positive in avvio - focus su Pmi e trimestrali : Le principali Borse europee, Piazza Affari compresa, si apprestano a iniziare la giornata con un'intonazione positiva. Sui mercati in uscita oggi una serie di dati macro da monitorare, come la stima ...

Avvio di settimana in calo per le Borse europee : Roma, 23 lug., askanews, - Inizio di settimana negativo per le borse europee che aprono le contrattazioni con il segno rosso. Francoforte cede lo 0,42%, mentre Parigi lascia sul terreno lo 0,45%. Male ...

Piazza Affari in rosso insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari è ancora in calo a metà giornata insieme alle principali Borse europee . La borsa di Milano , partita in profondo rosso per lo scontro di Governo sulla questione nomine, a ...

Piazza Affari scivola in fondo alle Borse europee : Piazza Affari apre la giornata in forte calo mentre le principali borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. A impensierire gli operatori italiani, lo scontro di Governo sulla questione ...

Borse europee timidamente negative : Teleborsa, - Indietreggiano le principali Borse europee sui timori per la guerra commerciale intrapresa da Trump contro l'Ue e la Cina. Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la ...

Borse europee sotto la parità. Piazza Affari si allinea : Piazza Affari continua la seduta sotto i livelli della vigilia, intonandosi all'andamento debole delle Borse europee. Mentre, oltreoceano continua la stagione delle trimestrali, con giganti del ...

Borse europee caute. Piazza Affari in lieve rialzo : Avvio con un timido più per Piazza Affari che nonostante non si discosti molto dai livelli della vigila, evidenzia un vantaggio rispetto al resto d'Europa che rimane sulla linea di parità. Mentre, ...