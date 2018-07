Borsa di Tokyo in leggero ribasso | Nikkei perde 0 | 12%

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 36% - : ANSA, - Tokyo, 26 LUG - La Borsa di Tokyo comincia la seduta in positivo, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi, dopo i segnali distensivi del vertice tra Usa e Unione Europea a ...

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 36% : 3.26 La Borsa di Tokyo comincia la seduta in positivo, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi, dopo i segnali distensivi del vertice tra usa e unione europea a washington, che preludono a maggiori concessioni sulle barriere doganali. L'indice Nikkei guadagna lo 0,36% a quota 22.695,56, aggiungendo 81 punti. Sul fronte valutario lo yen SI svaluta sul dollaro a un valore di 110,80, e sull'euro a 130,10.

Borsa di Tokyo anche oggi in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 46% : Borsa di Tokyo anche oggi in rialzo, Nikkei guadagna 0,46% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.614,25 punti, con un guadagno di 103,77 punti, pari allo 0,46 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.594,28 punti, scendendo 41 minuti dopo fino a 22.547,14 punti, il livello più basso della giornata, ...

Borsa : Tokyo - apertura in lieve rialzo : ANSA, - Tokyo, 25 LUG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, trainata dai risultati che giungono dalla stagione delle trimestrali Usa, con il settore tecnologico ancora una volta ...

Borsa - Tokyo apre in positivo a +0 - 37% : 02.38 La Borsa di Tokyo apre in positivo sulla scia di Wall Street trascinata dai buoni risultati societari. L'indice Nikkei sale dello 0,37% a 22.592,94 punti nelle prime battute.

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 51% : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in positivo, seguendo il recupero degli indici azionari in Cina, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 51% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,51% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.510,48 punti, con un guadagno di 113,49 punti, pari allo 0,51 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.555,05 punti, il livello più alto della giornata, scendendo in mattinata fino a 22.416,23 punti, il livello più ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 64% - : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo a +0 - 64% : 04.35 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare dal settore tecnologico Usa, mentre i rendimenti dei bond decennali giapponesi si assestano sui massimi in 6 mesi, anticipando una modifica del piano di stimolo della Boj. L'indice Nikkei guadagna lo 0,64% a quota 22.540,60, aggiungendo 143 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo con il Nikkei che perde l'1 - 33% : Roma, 23 lug., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in deciso ribasso, con il Nikkei che ha lasciato sul terreno l'1,33%, a 22.396 punti, a causa del rialzo dello yen sul dollari.