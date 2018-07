Bonus di 300 milioni per le assunzioni | ok a un emendamento Pd sulle indennità Il dl

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) Un taglio del "10% del costo del lavoro" che dovrebbe valere circa "300di euro l'anno" (stima in verità alquanto ottimistica): è ilin arrivo con il decreto dignità come annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio, nel giorno in cui si registra in Parlamento, dopo giorni di scontro acceso, una concessione al Pd, che porta a casa l'aumento delle indennità di licenziamento in sede di conciliazione. Insieme a diverse altre promesse alle opposizioni, dalla compensazione debiti-crediti della P.a. all'esenzione per colf e badanti dalla stretta sui contratti a termine, queste aperture concretizza così la possibilità che il primo provvedimento 'di peso' del governo gialloverde superi la prova di Montecitorio senza la necessità di mettere la fiducia.Un obiettivo caro al Movimento 5 Stelle, che ha contestato duramente, ...