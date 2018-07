Bonafoni | sgombero camping non in linea con decisione Corte Europea

romadailynews

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma – “L’unica cosa che ha ottenuto la Sindaca con lodelRiver e’ che quelle persone sfrattate adesso sono per strada e li’ rimarranno, paradossalmente formando nuovi campi. Una comunita’ intera disgregata, trattata come un numero, nella peggiore tradizione della destra, senza tener conto che da quello spaccato di mondo erano uscite storie di ragazzi laureati, bambini scolarizzati, vicende di inclusione che era giusto preservare”. “L’amministrazione capitolina, sostenuta dal Governo, ha proceduto senza tener conto delladelladi sospendere lo, non riconoscendo un’istituzione di salvaguardia dei diritti umani importante e che ci rende orgogliosi, per essere portatrice di valori fondamentali per tutta la nostra civilta’. Sorprende come tra le ragioni della Sindaca a ...