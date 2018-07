Bomba fuori dall' ambasciata Usa | L' attentatore è un 26enne mongolo

affaritaliani

(Di giovedì 26 luglio 2018) Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi dell'degli Stati Uniti a Pechino. Lo riferiscono testimoni. Secondo quanto riportato, l'esplosione avrebbe provocato un numero ancora imprecisato di feriti e danneggiato diverse auto parcheggiate all'esterno della cancellata del compound diplomatico.E' un uomo di 26 anni, provenientea regione autonoma della Mongolia Interna, l'che oggi ha fatto esplodere un ordigno davanti all'degli Stati Uniti a Pechino. Lo ha reso noto la polizia cinese, precisando che l'uomo è rimasto ferito alla mano nell'esplosione che non avrebbe provocato altri feriti. In una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma di microblogging Weibo, la polizia ha reso noto che il sospetto è ora ricoverato in ospedale.