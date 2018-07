Bologna Ordinanza per intensificare i trattamenti contro le zanzare

Bologna - in questura il commissario di polizia si toglie la vita con la pistola d’ordinanza : Un poliziotto di 52 anni si è tolto la vita all'interno degli uffici della questura di Bologna utilizzando la pistola d'ordinanza e sparandosi un colpo al cuore. L'uomo è stato ritrovato dai colleghi nel suo ufficio, appena sono tornati dalla pausa pranzo. Il sostituto commissario lascia una moglie e due figli.Continua a leggere

Bologna - commissario si toglie la vita in Questura con la pistola d'ordinanza : Dramma nella Questura di Bologna. Non ha seguito i colleghi usciti per la pausa pranzo il poliziotto di 52 anni che si è poi suicidato sparandosi con la sua pistola d'ordinanza nell'ufficio di ...