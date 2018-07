Boa nel parco | choc a Roma | girava nell' area accanto ai giochi per i bimbi

Una bambina dà l'allarme : catturato un pericoloso Boa constrictor nel Parco dell'Appia Antica di Roma : Un terribile esemplare di Boa constrictor , lungo più di due metri, è stato finalmente ritrovato al Parco dell'Appia Antica , dopo una lunga caccia che andava avanti da alcune settimane. Il rettile si nascondeva vicino ad un'area giochi per bambini, in prossimità del greto del fiume Almone. Dopo essere stato catturato dai guarda Parco , è stato portato al Centro recupero fauna selvatica.L'ente del Parco Regionale ha ...

Francia mondiale - il Boa to di gioia nel cuore di Parigi. La festa sugli Champs-Elysées : Dopo la prima Coppa del Mondo del 1998, esattamente vent'anni fa, i Bleus possono mettere una seconda stella sulla loro maglia nazionale.

Cardi B è la prima donna nella storia del rap con due n.1 nella Top100 BillBoard : Ha appena fatto la storia della musica