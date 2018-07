BMW - Oltre 200 modelli già in regola con la normativa Euro 6d-TEMP

quattroruote

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il BMW Group ha confermato che200dei marchi BMW e Mini soddisfano già la6d-e il ciclo di omologazione WLTP che entrerà in vigore a partire da settembre 2019.Filtro antiparticolato e sistema SCR. Della lista deiapprovati fanno parte le versioni benzina, diesel, BMW i, BMW iPerformance e BMW M. Tutte le versioni benzina e ibride plug-in di BMW ordinabili inpa sono già equipaggiate con i filtri antiparticolato, mentre idiesel utilizzano il sistema SCR. Anche le Mini con motori benzina sono dotate del filtro antiparticolato a partire da questo mese, mentre le versioni a gasolio soddisfano già le future normative dal mese di marzo.Incentivi inpa per i vecchi diesel. Fino al 30 settembre sarà inconfermato inpa il bonus di 2.000per i clienti che permuteranno un diesel4 o inferiore per l'acquisto di una ...