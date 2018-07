BMW - A Pebble Beach con un inedito modello e con la nuova Serie 8

quattroruote

(Di giovedì 26 luglio 2018) La BMW sarà presente al Concorso d'Eleganza di, dove svelerà un nuovoin anteprima mondiale. L'identità della vettura è per il momento sconosciuta, ma ci sono buone probabilità che si tratti della versione definitiva della Z4.Da concept adiin un anno. Nel 2017 la BMW aveva svelato proprio ala Z4 Concept, anticipando le linee dellagenerazione. Recentemente sono state anche diffuse alcune immagini della vettura completa durante gli ultimi collaudi, confermando quanto già visto nelle foto spia. La Z4 parte da un progetto sviluppato in partnership con Toyota, dal quale è nata anche la Supra vista in anteprima a Goodwood.Anteprima Usa per la8. Accanto al nuovola BMW porterà adue anteprime nazionali: la M850i Coupé e la Concept M8 Gran Coupé, introducendo così lagenerazione della8 ...