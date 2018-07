Björn Borg | l’uomo di ghiaccio ha un cuore

vanityfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 30 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 1° agostoha portato la musica pop nel tennis. Quando si è presentato al mondo, nel 1973, aveva diciassette anni, capelli biondi e lunghi, una catena d’oro al collo e un fisico perfetto. Era giovane e bello: le ragazzine impazzirono, cominciarono ad amare il tennis, a seguirlo in tutti i tornei. Invadevano i campi, gli lanciavano fiori, reggiseni. Lui abbassava lo sguardo, non era lì per loro. Quello che aveva sempre desiderato era diventare il migliore. Tutto il resto del mondo, la vita, poteva aspettare. Prima del suo arrivo il tennis era stato uno sport senza fatica, di serve and volley e gesti bianchissimi.ha stravolto ogni regola, è stato il Sessantotto in un ambiente di reazionari. Con lui il tennis è diventato uno sport fisico, di sudore e di resistenza. Wimbledon ha ...