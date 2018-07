Biondo al Summer Festival vede tutta Roma dal suo Roof Garden | video da Piazza del Popolo

optimaitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018)alporta. Non è quindi un caso che veda, dal momento che il pubblico presente indelè ogni anno più numeroso. Quest'anno,si è trovato dall'altra parte della barricata. Solo poco tempo fa, il giovanissimo artista era infatti parte del parterre che nel penultimo settimana di giugno affolla lana all'ombra del Pincio. Ilary Blasi non ha potuto contenere l'entusiasmo diche ha preso la scena fino a scendere tra il pubblico e consegnare il suo berretto a una delle ragazze tra le prime file. Il suo viaggio è iniziato qualche anno fa, quando ha deciso di scrivere canzoni per conquistare colei che sarebbe diventata la sua ragazza. Avviato alla carriera di cuoco,ha quindi pensato che la musica potesse essere la sua strada e ha continuato a crederci fino alla partecipazione ad Amici di Maria ...