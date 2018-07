Bimba morta durante ablazione del clitoride | fermata la donna che ha effettuato

Malaria - mamma dalla Bimba morta : “Il contagio è avvenuto dal prelievo a una malata” : “Il contagio della nostra bambina è avvenuto nello stesso ambulatorio in cui precedentemente era stato fatto un prelievo alla bambina del Burkina Faso ed effettuato dalla stessa infermiera”. Così la mamma di Sofia, la bambina trentina di 4 anni morta per Malaria il 4 settembre 2017, parla per la prima volta della vicenda, in un’intervista ai quotidiani locali Trentino e l’Adige. Per la morte della piccola ...

Umiliata e lasciata senza cibo - tragedia negli Stati Uniti : morta Bimba di 3 anni : Una storia che ha dell'incredibile e che, per come si è svolta nei suoi particolari, farebbe rabbrividire chiunque. Stiamo parlando di una famiglia di tre componenti dello Utah (Stati Uniti), completamente sconvolta dalla furia sconsiderata dei due genitori. Questi ultimi, infatti, sono Stati capaci di lasciare morire la figlia, Angelina, di soli 3 anni come se nulla fosse. Sola, maltrattata e in preda alla fame, la povera bambina non ce l'ha ...

Migranti - giornalista tedesca su nave libica : “Morta una Bimba - madre la teneva nascosta tra le braccia” : Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” Continua a leggere L'articolo Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” proviene da NewsGo.

INCIDENTE A FOGGIA : MORTA Bimba DI 4 ANNI E IL PADRE/ Ultime notizie - vittime identificate : l’uomo ha 37 anni : INCIDENTE stradale a FOGGIA: MORTA BIMBA di 4 anni e il PADRE. Ultime notizie: madre ricoverata in ospedae in gravi condizioni. Si è verificato questa mattina poco dopo le 9:30(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:08:00 GMT)

A1 - incidente Roccasecca : 3 morti e famiglia distrutta/ Ultime notizie - morta Bimba 5 mesi : traffico in tilt : incidente a Roccasecca: tre morti, tra cui una bambina. Le Ultime notizie: schianto sull'A1, coinvolti tre mezzi. traffico bloccato e code in autostrada(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Viene risucchiata dalle bocchette della piscina : morta Bimba : Una 13enne, in vacanza a Sperlonga ma residente della provincia di Frosinone, ieri stava facendo il bagno nella piscina di un hotel quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata risucchiata da una delle bocchette di aspirazione. La ragazzina è stata tratta in salvo a fatica da alcune persone presenti. Un medico sul posto ha provveduto alla rianimazione ed è ripreso sia il battito che la respirazione. Sul posto l’eliambulanza ...

Scozia - Bimba di 6 anni trovata morta in un hotel abbandonato : fermato un adolescente : La polizia scozzese avrebbe effettuato un arresto per il caso di Alesha MacPhail, la bambina di sei anni trovata morta qualche ora dopo essere scomparsa sull’isola di Bute, dove si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia. Il ragazzo fermato avrebbe meno di 18 anni.Continua a leggere

Firenze : è nata Gloria - la sorellina della Bimba farfalla morta sei mesi fa. “Sofia ha compiuto il suo destino” : E' nata Gloria, la sorellina di Sofia De Barros, morta sei mesi fa a otto anni e mezzo per leucodistrofia metacromatica, una malattia gravissima che l'aveva trasformata nella "bambina farfalla". Il papà: "Sofia ha compiuto il suo destino, indicandoci una missione di vita ed assecondando i tempi di una staffetta che mai avremmo potuto prevedere".Continua a leggere