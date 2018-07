Berlusconi | M5s non in grado di governare

Sondaggi Politici/ Lega primo partito - M5s cala al 28% : crisi Berlusconi - Sinistra anti Pd non ‘sfonda’ : d Sondaggi elettorali Politici , ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito , M5s cala fino al 28% dav anti a Pd e Forza Italia in piena crisi (8%). Sinistra anti -dem non sfonda(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:18:00 GMT)

Berlusconi : ''Azione di governo confusa e contraddittoria. M5s schiavi delle ideologie di sinistra'' : "L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Così il leader azzurro, Silvio Berlusconi , intervenendo in diretta ...

M5S : Di Maio - Berlusconi non riconosce lavori umili - mi meraviglia : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca lavori umili come lavori. Non credo di dovermi scusare per aver fatto lavori umili… Invece proprio quelle esperienze mi possono servire per aiutare tanti giovani che non trovano lavoro o sono disposti ad accettare anche senza essere pagati pur di avere un lavoro”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo M5S: Di Maio, Berlusconi non ...