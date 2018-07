Berlusconi | ' Governo Conte mediocre e peggiorerà Salvini blocchi il dl dignità'

Berlusconi a eletti Fi : nel giro di pochi mesi governo cadrà : Roma, 26 lug., askanews, - 'Vi dico subito che, guardando alla situazione attuale e a quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo finirà'. Lo ha detto il leader di Forza Italia, ...

Berlusconi - nel giro di poco fine governo : ANSA, - ROMA, 26 LUG - "Vi dico subito che guardando la situazione attuale e quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo finirà". Lo afferma Silvio Berlusconi incontrando gli ...

Berlusconi : 'Nel giro di alcuni mesi questo governo finirà' : questo vale per tutti, ma dovrebbe valere a maggior ragione proprio per chi ha chiesto e ottenuto i voti in nome del cambiamento, della lotta alla vecchia politica, ai suoi metodi, ai suoi riti. ...

Tranquilli - il Governo ha vita breve. La previsione di Berlusconi : Tranquilli, ha vita breve. Silvio Berlusconi incontra gli esponenti di Forza Italia e si lancia in una previsione di breve durata per il Governo M5S-Lega di Giuseppe Conte. "Vi dico subito che guardando la situazione attuale e quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo Governo finirà".Berlusconi ha rinnovato la sua volontà di rilanciare Forza Italia. "Porto il distintivo di Forza Italia con orgoglio. Fatelo anche ...

Berlusconi - volevo Marchionne al governo : ... la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla politica", sottolinea l'ex ...

Accordi&Disaccordi - puntata esclusiva su Loft. Travaglio : “Berlusconi ha reso ricattabile il suo governo” : “Berlusconi ha reso ricattabile il governo del suo Paese”. In esclusiva su Loft, Marco Travaglio e Giampiero Mughini duellano sulla storia dell’uomo che ha segnato il destino d’Italia. Ad ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Una puntata da collezione solo per gli abbonati della piattaforma tv dal titolo ‘Berlusconi, ieri oggi e domani’. Sulle cene eleganti ad Arcore, il giudizio del direttore ...

Governo : Gelmini - da Berlusconi linea Fi opposizione - Italia merita di più : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘L’intervista odierna del presidente Silvio Berlusconi a ‘Il Giornale’ è un vero e proprio manifesto politico, il manifesto politico di Forza Italia. Il nostro leader indica con chiarezza e determinazione la nostra posizione sull’esecutivo gialloverde, mette in primo piano i valori ai quali da sempre ci ispiriamo, richiama l’alleato Salvini ad una presa di responsabilità per ...

Governo : Gelmini - da Berlusconi linea Fi opposizione - Italia merita di più : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘L’intervista odierna del presidente Silvio Berlusconi a ‘Il Giornale’ è un vero e proprio manifesto politico, il manifesto politico di Forza Italia. Il nostro leader indica con chiarezza e determinazione la nostra posizione sull’esecutivo gialloverde, mette in primo piano i valori ai quali da sempre ci ispiriamo, richiama l’alleato Salvini ad una presa di responsabilità ...

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto - 2 - : ... 'altra misura dirigista' che arriva 'in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. A chi gli domanda se ...

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto (2) : (AdnKronos) – “Non avrei mai creduto, nell’Italia del 2018, di trovarmi di fronte a idee che sembrano uscite dall’archivio polveroso della storia, dall’ideologia comunista fallita nel ‘900. Di Maio è giovane solo anagraficamente, politicamente risulta vecchissimo – incalza Berlusconi – O forse semplicemente non sa di cosa parla, non si rende conto delle conseguenze di quello che dice”. Anche ...

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – La sua incandidabilità ha “gravemente penalizzato Forza Italia in questi anni, e soprattutto alle ultime elezioni, che sono state un confronto diretto fra i leader”. Per Silvio Berlusconi, che oggi torna a far sentire la sua voce in una lunga intervista al Giornale, “il vulnus alla democrazia che ha impedito di candidarmi va sanato”. L’ex premier attacca a muso duro il ministro del ...

Berlusconi sul governo : 'M5S schiavo delle ideologie di sinistra' : Silvio Berlusconi ha scelto l'opposizione totale all'esecutivo giallo-verde. 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria - dice il leader di FI in diretta telefonica con gli stati ...

Berlusconi : 'L'azione di governo confusa e contradditoria' : 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori'. Così il leader azzurro, Silvio Berlusconi, intervenendo in diretta ...

Berlusconi rilancia Forza Italia : 'L'azione di governo confusa e contradditoria' : 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori'. Così il leader azzurro, Silvio Berlusconi, intervenendo in diretta ...