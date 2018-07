Berlusconi | “Governo Conte mediocre e peggiorerà ancora | ma finirà tra pochi mesi”

Berlusconi : “Governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...

Berlusconi : “Governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...