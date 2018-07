Berlino 2011 | il progetto post capital-comunista per riabbattere il Muro

ilgiornale

(Di giovedì 26 luglio 2018) Nel romanzo utopico le cose vanno come il loro autore vorrebbe andassero, vedi, per antonomasia, l'Utopia di Thomas More. Nel romanzo distopico le cose vanno invece come il loro autore teme possano andare, vedi il profetico 1984 di George Orwell. Nel romanzo ucronico, infine, le cose vanno come, secondo il loro autore, sarebbero potute andare se non fossero andate come la Storia ci riferisce, a esempio in Garibaldi a Gettysburg di Pierfrancesco Prosperi. Nei primi due casi il tempo messo in scena è il futuro, che della Storia può largamente (sebbene non completamente) fare a meno, mentre nel terzo caso il tempo in questione, rivissuto e riadattato, è il passato, perché per modificare la Storia è indispensabile partire da lei.Piano D del tedesco Simon Urban (Keller, pagg. 542, euro 19, traduzione di Roberta Gado), per quanto con i generi citati abbia un certo grado di parentela, una ...