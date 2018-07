Benalla | “Ho fatto una grande sciocchezza”

Caso Benalla - Macron : “Lui non è il mio amante” | Il bodyguard fa mea culpa : “Ho commesso una sciocchezza” : Caso Benalla, Macron: “Lui non è il mio amante” | Il bodyguard fa mea culpa: “Ho commesso una sciocchezza” Di fronte alla maggioranza parlamentare il presidente francese ha parlato del suo ex collaboratore per la sicurezza, dopo le polemiche per le violenze durante il corteo del primo maggio a Parigi. La guardia del corpo si […] L'articolo Caso Benalla, Macron: “Lui non è il mio amante” | Il ...