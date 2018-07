Belen risponde alle accuse di Paola Ferrari | e se la prende anche con la Perego

Belen RODRIGUEZ VS PAOLA PEREGO?/ Dal like sospetto alle critiche per la cellulite : la showgirl risponde! : BELEN RODRIGUEZ contro PAOLA Perego dopo l'intervista in cui PAOLA Ferrari la definisce "bella, furba e ricca?". Spunta il like sospetto al commento di una fan.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:10:00 GMT)

“Il sesso con Belen Rodriguez?”. Alla domanda hot Andrea Iannone risponde così. Giudicate voi : Andrea Iannone e Belen Roudriguez sono in crisi? La voce gira già da qualche settimana, ma tra il pilota di Moto GP e la bella soubrette argentina non c’è nessun problema, anzi. Dopo qualche piccolo problemino, subito risolto, il pilota di Moto GP ha smentito ogni forma di crisi con la showgirl argentina e ha risposto simpaticamente anche a chi sui social ha fatto domande “indiscrete” per sapere qualcosa di più sulla loro vita. “Stai ...

“Visto? L’ha annientata”. Belen si tradisce (e risponde) : guai a toccare quell’argomento! : Non solo nella puntata d’esordio di Balalika. Anche nella quarta hanno fatto ‘arrabbiare’ Belen Rodriguez. L’argentina è nel cast stellare del programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali di calcio e condotto da Ilary Blasi, ormai reginetta di Mediaset, e Nicola Savino. Oltre all’argentina, infatti, lo show vanta anche la partecipazione di Diego Abatantuono, il mago Forest e la Gialappa’s Band per ...

“Qualcosa su Maria? No - no”. Belen - clamorosa gaffe sulla De Filippi. Scatta la domanda in diretta e lei risponde così (da non credere) : Archiviate le polemiche per la prima puntata di Balalaika legate alla poca attinenza al calcio del programma e alla battuta infelice del mago Forest a Belen, la showgirl argentina è tornata protagonista con una gaffe tipica di chi non è abituato a calcare gli studi dei programmi sportivi. “Belen, dì qualcosa su Di Maria”. “No, su Maria no” ha detto Belen Rodriguez a Balalaika lasciando sbigottiti gli sopiti in studio e i telespettatori. ...

Fabrizio Corona “straparla” di Iannone - fidanzato di Belen Rodriguez. Il pilota gli risponde sui social? : 1/31 ...