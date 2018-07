Bei | Scannapieco | ecco come far ripartire investimenti pubblici

Ue : Scannapieco (Bei) - con Piano Juncker in 2020 Pil Unione +1 - 3% : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Grazie agli investimenti sostenuti dall’Efsi, il Fondo che rappresenta uno dei pilastri del Piano Juncker, l’economia dell’Unione Europea potrebbe registrare al 2020 un contributo alla crescita del Pil pari all’1,3% con una occupazione in aumento fino a 1,4 milioni di nuovi posti. è stato Dario Scannapieco, vicepresidente della Bei, a illustrare queste stime in occasione della ...