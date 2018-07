Beckham | che stile! L’ultimo acquisto dell’ex calciatore è un’Aston Martin DB5 dal valore

David Beckham - una nuova carriera tra pentole e fornelli : sarà chef in un canale tv dedicato alla cucina! : L'ex calciatore sarebbe stato contattato dal canale Food Network che gli ha offerto uno show tutto suo Dal campo di calcio alla moda passando per la cucina. David Beckham non smette mai di stupire e pare si stia apprestando ad intraprendere una nuova carriera… tra i fornelli. L’ex campione della nazionale inglese potrebbe a breve avere una trasmissione tutta sua su Food Network, celebre canale televisivo che si occupa di cibo e ...

David Beckham - una nuova carriera tra pentole e fornelli : sarà chef in un canale tv dedicato alla cucina : ... ricette e consigli per un'alimentazione sana: "David è un vero affare e ha una vasta conoscenza della nutrizione per il fitness e lo sport", avrebbero detto da Food Network: "Ha studiato cucina ...

Brooklyn Beckham - che non vuole più stare lontano da casa : Diciannove anni, 11 milioni e più di follower, due genitori più famosi dei reali. Brooklyn Beckham, primogenito di Posh Spice Victoria e dell’ex calciatore più famoso al mondo David, ha sempre promesso bene. Anche prima della relazione on/off con l’attrice Chloë Grace Moretz. Appassionato fin da piccolo di fotografia (ha anche pubblicato un libro, What I See), nel settembre 2017 aveva deciso di lasciare il «nido» e di volare a New York. ...

I 4 segreti make-up che fanno sembrare Victoria Beckham più giovane : Ad ogni apparizione pubblica Victoria Beckham sembra essere riuscita a riportare indietro il tempo e a guadagnare anni. La fashion guru diventata esperta beauty, con una linea di make-up firmata Estée Lauder e in procinto di lanciare una di skincare a suo nome, ha indiscutibilmente età biologica e anagrafica che non coincidono. Proprio come il calciatore più amato del momento, Cristiano Ronaldo, che ha dichiarato che il suo corpo è più giovane ...

Festa del Papà : quando si celebra in Italia?/ Data : da Michelle Obama a Victoria Beckham gli auguri vip : Festa del Papà: quando si festeggia in Italia? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. auguri a tutti i Papà americani!(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Questa foto dimostra che il divorzio tra David e Victoria Beckham è una fake-news : David Beckham smentisce ancora una volta la crisi coniugale, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della moglie Victoria in un ristorante. La coppia, sposata da quasi un ventennio, è ritratta insieme ad amici e ai figli Brooklyn (19 anni), Romeo (15) e Cruz (13) per celebrare l'assegnazione di carica congiunta di paesi ospitanti dei Mondiali 2026 spettata a Stati Uniti, Canada e Messico.Amazing night ... All about ...

David e Vittoria Beckham divorziano : la fake news in poche ore fa il giro del mondo : La notizia del divorzio tra David e Victoria Beckham ha fatto rapidamente il giro del mondo. La coppia si è affrettata a smentire le voci sulla separazione e i presunti tradimenti dell'ex calciatore, ma dietro questa 'fake news' c'è uno sbaglio clamoroso. Sotto inchiesta è finita la ...

All’asta i vestiti di David e Victoria Beckham dopo le nozze di Harry e Meghan : ecco perché : Non c’è ombra di dubbio sul fatto che David Beckham sia stato il vip più chiacchierato in assoluto al recente royal wedding. Prima che arrivasse la sposa, Meghan Markle (ma anche nei giorni a seguire), l’ex calciatore del Manchester United ha dominato social e riviste per quanto era splendido splendente. Non è una novità, ci mancherebbe, ma al matrimonio del principe Harry è apparso davvero in formissima. Era anche molto ...

Natalie Weber - la moglie di Zarate che sogna una notte d'amore con Beckham : Nel 2011 si è celebrato il matrimonio a Buenos Aires, e ha sempre seguito la sua dolce metà in giro per il mondo. La coppia ha due figli , Mia e Rocco Zarate . Qual è il segreto che mantiene vivo il ...

David Beckham e quel dettaglio fisico che è sfuggito a tutti durante il Royal Wedding : Ha fatto sognare generazioni di ragazze e ancora oggi, a 43 anni compiuti da poco, David Beckham resta uno dei sex symbol più affascinanti al mondo. Se ne sono accorti tutti, di recente, quando ha sfilato in compagnia di sua moglie Victoria, al Royal Wedding del Principe Harry e Meghan Markle. Elegantissimo in abito scuro, il suo look ha ...

“E quello?”. Nozze Harry - il dettaglio di David Beckham che è sfuggito a tutti. Ci sono le foto… : Royal wedding: ancora dettagli, ancora retroscena sull’evento dell’anno, come era stato definito mesi fa. Giustamente definito, visto che se ne parla ancora. Ma questa volta non ci sono di mezzo gli sposi, ma uno degli invitati. L’invitato più chiacchierato, le cui foto ancora circolano insistentemente sui social network: Sir David Beckham. Quarantatre anni, in formissima e con un elegantissimo completo grigio firmato ...

David Beckham tradisce la moglie Victoria?/ Giovanni Ciacci : "Ecco perché era triste al Royal Wedding" : David Beckham tradisce la moglie Victoria? Giovanni Ciacci lancia lo scoop a Domenica live: "Al Royal wedding era triste perché lui la riempie di corna"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:35:00 GMT)

Sopravvissuta all'attacco di Manchester al Royal wedding : "La parte migliore? L'abbraccio di Beckham" : Il 22 maggio del 2017 Amelia Thompson, 12 anni, si trovava al concerto di Ariana Grande quando un gruppo di terroristi faceva irruzione al Manchester Arena e sparava sulla folla, uccidendo 22 persone e ferendone 250. Amelia, Sopravvissuta all'attentato, ha ricevuto da Buckingham Palace l'invito a partecipare alle nozze reali di Harry e Meghan. La ragazza, arrivata al Castello di Windsor insieme alla madre, ha dichiarato ai microfoni di ITV di ...

“Ecco perché Victoria Beckham aveva il muso alle nozze”. Indiscrezione choc. Alle nozze di Harry e Meghan lo hanno notato tutti : David impeccabile - lei in un brutto stato. Un retroscena parecchio pesante : La notizia rischia di avere l’effetto di una bomba e, dicono in molti, confermerebbe il motivo di quel broncio perenne sul viso di Victoria Adams. Cantante icona della generazione anni ’80, stilista di discreta fama, attrice e tra le donne più invidiate del mondo. O forse no perché pare proprio che il marito David non sia una stinco di santo, anzi l’abbia tradita a più riprese. A rivelarlo nello studio di Barbara D’Urso è stato Giovanni ...