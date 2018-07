Beach volley - World Tour 2018 Tokyo - Agadir - Samsun. Italbeach avanti in Marocco e Turchia : Benzi/Spirito e Michieletto/Ferraris in main draw : Agadir C’è tantissima Italia nel tabellone principale del torneo 2 Stelle di Agadir in Marocco che da domani vivrà la sua fase decisiva con le sfide del tabellone principale. Alle tre coppie già inserite in main draw si sono aggiunte oggi in campo femminile Gradini/Scampoli, che non hanno dovuto disputare partite di qualificazione essendo solo quattro le coppie iscritte e in campo maschile Benzi/Spirito, che raggiungono il loro primo ...

Beach volley - Europei Under 22 - Jurmala. L’Italia parte fortissimo : tris di successi per gli azzurri : parte forte l’Italia del Beach volley agli Europei Under 22 che sono scattati oggi a Jurmala in Lettonia. Due le coppie azzurre al via, Traballi/Puccinelli tra le donne e Cappoio/Windisch tra gli uomini, bravi a fare en plein di successi con due vittorie per le ragazze e una per i ragazzi. In campo femminile Traballi/Puccinelli conquistano la vittoria più prestigiosa di giornata battendo in rimonta le forti padrone di casa ...

Beach volley - World Tour 2018 Agadir - Tokyo - Mersin. Vanni/Di Stefano già fuori a Tokyo. Quanta Italia ad Agadir e Mersin : torna Orsi Toth : Ancora una settimana densa di appuntamenti per l’ItalBeach in giro per il mondo. Lupo/Nicolai riposano dopo le fatiche di Gstaad e la delusione europea, così come Rossi/Caminati, in campo femminile Traballi e Puccinelli danno la caccia ad un risultato di prestigio all’Europeo Under 22 a Jurmala e torna, due anni dopo l’ultimo torneo assieme la coppia Menegatti/Orsi Toth e, tutto sommato, non c’è niente da festeggiare. Si ...

Beach volley - Matteo Martino positivo a un test antidoping. Sospeso in via cautelare : Matteo Martino è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 8 luglio da NADO Italia in occasione della terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley a Milano. Il 31enne, con un passato nella pallavolo indoor (da schiacciatore ha giocato anche alla Lube e a Modena, lo scorso anno era in Cina al Guandong), è stato Sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per positività a epitrenbolone, ...

Beach volley – World Tour : cinque le coppie italiane nella tappa di Agadir - c’è anche Viktoria Orsi Toth : L’azzurra Marta Menegatti farà coppia con Viktoria Orsi Toth che ha scontato il periodo di squalifica Sta per prendere il via la tappa del World Tour (2 stelle) di Agadir, in Marocco (25 – 29 luglio), alla quale prenderanno parte cinque coppie italiane. A partire da questo torneo l’azzurra Marta Menegatti farà coppia con Viktoria Orsi Toth che ha scontato il periodo di squalifica. La coppia italiana partirà da tabellone ...

Beach volley – Campionato italiano : Manni-Bonifazi e Traballi-Puccinelli da favola a Cervia : Beach Volley Campionato italiano: a Cervia vincono Manni-Bonifazi e Traballi-Puccinelli Domenica di grande spettacolo a Cervia, in provincia di Ravenna, per il quarto appuntamento stagionale con il Campionato italiano Assoluto di Beach Volley: sulle spiagge del Fantini Club si è conclusa oggi, dopo tre giorni di battaglia con ben 96 gare disputate su 4 campi, la quarta tappa del circuito nazionale organizzato dalla Federazione Italiana ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Mol/Sorum non si fermano più : il titolo europeo in Norvegia 21 anni dopo Riccione : Torna in Norvegia 21 anni dopo la finale tutta norvegese il titolo europeo del Beach volley maschile. A Riccione nel 1997 furono Høidalen/Kjemperud a conquistare il successo europeo battendo i compagni Kvalheim/Maaseide, oggi a The Hague Mol/Sorum hanno riportato in Scandinavia il titolo al termine di due settimane che hanno cambiato la vita alla giovane coppia (44 anni in due) norvegese. Mol/Sorum hanno vinto la finale contro un’altra delle ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Traballi/Puccinelli e Manni/Bonifazi : rimonte da campioni! : Doppia rimonta in finale e a fare festa sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia sono Gaia Traballi, al primo successo nel circuito tricolore, e Claudia Puccinelli che riesce a vincere un anno dopo il secondo posto di Casalvelino in coppia con Colzi, in campo femminile e Manni/Bonifazi che concedono il bis di Milano (per Bonifazi si tratta del tris con il successo di Bibione) in campo maschile. Nel torneo femminile le nazionali ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Cecchini/Dal Molin : finale a sorpresa! Traballi/Puccinelli e Colombi/Breidenbach per il titolo femminile : La sabbia di Cervia regala come sempre emozioni e sorprese e stavolta miete vittime eccellenti come i più attesi della vigilia Abbiati/Andreatta che vedono fermata la loro corsa dalla coppia che finora aveva fallito l’obiettivo finale e che vuole prendersi finalmente la soddisfazione della vittoria di tappa nel circuito tricolore, Cecchini/Dal Molin. In campo maschile la riedizione della finale dello scorso anno è un concentrato di ...

Beach volley - World Tour 2018 Haiyang. Austra e Usa trionfano nel 3 Stelle cinese : le prime volte dei “veterani” Seidl e Day : Austria, un po’ a sorpresa, tra gli uomini e Stati Uniti in campo femminile (con tre coppie tra le prime quattro) trionfano nel torneo 3 Stelle di Haiyang che laurea campioni gli austriaci Seidl/Waller, al loro primo successo nel circuito mondiale, tra gli uomini e le statunitensi Betsi Metter Flint, al terzo successo in carriera nel World Tour ed Emily Day, finalmente vittoriosa nel World Tour dopo la bellezza di 72 tornei.- In campo ...

Beach volley - Europei 2018. L’Olanda festeggia con Keizer/Meppelink. Domani le finali maschili : Mol/Sorum vogliono ripetere Gstaad : E’ festa grande in Olanda per il terzo titolo continentale al femminile conquistato sulla sabbia di casa. A trionfare sono state Sanne Keizer e Madelein Meppelink che conquistano il loro secondo alloro europeo e la curiosità è che la prima volta per entrambe è stato in coppia con Van Iersel: nel 2012 per Keizer e nel 2014 per Meppelink. Un cerchio che si chiude grazie al successo 2-0 (21-16, 26-24) in finale con le sorprendenti svizzere ...

