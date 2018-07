Bce | Draghi | ripresa solida e diffusa Confermati tassi a zero e nuovo taglio al Qe da

Bce - Draghi : Crescita solida e diffusa e rischi inflazione ancora bilanciati : Teleborsa, - La Crescita dell'Eurozona si conferma "solida e diffusa" , ma restano "prominenti" i rischi per il commercio globale . Lo ha confermato il Presidente della BCE, Mario Draghi , nella ...

Bce - Draghi mette in guardia su rischi "guerra commerciale" : "La forza dell'economia conferma la nostra fiducia che la sostenuta convergenza dell'inflazione verso il nostro obiettivo continuerà nel prossimo futuro e sarà mantenuta anche dopo una graduale ...

Draghi - Bce - - inflazione in crescita a fine anno : Guardando avanti - ha aggiunto Draghi - l'inflazione underlying è attesa in rialzo verso la fine dell'anno e quindi in moderato aumento nel medio termine, supportata dalla nostra politica monetaria, ...

Borse europee positive aspettano la Bce e Draghi : Prevalgono gli acquisti tra le principali Borse europee, nel giorno del meeting BCE e della conferenza stampa del Presidente Mario Draghi . Il focus degli investitori è anche sull' accordo tra il ...

Fari sulla Bce : Draghi alle prese con la guerra dei dazi : Il rischio, paventato da molto, è che la BCE metta fine al suo stimolo monetario proprio in un momento in cui l'economia potrebbe rallentare. A questo proposito, G ero Jung, Chief Economist di ...

Bce divisa su prima stretta di Draghi - forse già tra un anno : In occasione dell'ultimo consiglio di politica monetaria, lo scorso mese, la BCE ha fatto riferimento alla prospettiva che i tassi restino ai livelli attuali per lo meno "durante" l'estate del 2019, ...

SAVONA EVOCA CIGNO NERO : "DOBBIAMO ESSERE PRONTI A USCITA EURO"/ Incontro in Bce con Draghi : Paolo SAVONA e il "CIGNO NERO": l'enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'USCITA dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:04:00 GMT)

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Governo : Savona oggi da Draghi - Bce abbia pieni poteri su cambi : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Se alla Bce non viene consentito pieno e autonomo esercizio di prestatore di ultima istanza, i mercati monetari e finanziari dell’eurozona, in particolare i debiti sovrani, restano esposti ad attacchi speculativi di diversa origine senza che essa possa agire in contrasto”. Lo ha detto Paolo Savona in audizione alla commissione Affari Ue al Senato.C’è “la necessità di ...

Paolo Savona incontrerà Draghi e chiede di dare "pieni poteri sul cambio alla Bce" : Prima si è tolto un sassolino dalla scarpa e poi ha annunciato un incontro il presidente della Bce Mario Draghi per rafforzare la Banca centrale. Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, ha parlato davanti alle commissione di Camera e Senato e prima di tutto ha lanciato una frecciata: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo ...

Mario Draghi (Bce) sul governo Conte : “Per ora solo proclami - attendiamo i fatti” : Nel corso di un'audizione tenuta all'Europarlamento, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha dedicato un passaggio al governo italiano: "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita. Prima di pronunciare un giudizio è necessario attendere. La prova del nove saranno i fatti. Per ora ci sono stati solo proclami, che tra l'altro sono cambiati. Prima di parlare dobbiamo ...

Bce : Draghi - saldi Target2 sono destinati a scendere : Una volta finito il piano di Quantitative Easing della Banca Centrale Europea, i saldi Target2 si ridurranno significativamente. È quanto ha detto il n.1 dell'Eurotower, Mario Draghi, nel corso dell'...

Bce : Draghi - politica monetaria rimane accomodante anche con fine Qe : Abbiamo pertanto ribadito la nostra politica di reinvestimento e migliorato la nostra guidance futura sui tassi di interesse chiave. Intendiamo mantenere la nostra politica di reinvestimento dei ...

Draghi - la Bce resta espansiva. Importante Ue resti unita : "A settembre ridurremo i nostri acquisti netti di attività mensile da 30 miliardi di euro a 15 miliardi ed entro la fine di dicembre metteremo fine a questa attività. Ciò non significa che la nostra ...